Polska: Tusk wdraża program migracyjny Sorosa pomimo antyimigracyjnej retoryki

Dokładnie tego należało się spodziewać: Po tym, jak koalicja Sorosa pod przywództwem Tuska przejęła władzę niecały rok temu, natychmiast przeforsowała program migracyjny Sorosa. Konsekwencje są teraz druzgocące: nielegalni migranci ze Wschodu i deportowani migranci z Niemiec piętrzą się w Polsce.

Opinia publiczna przechylona

Według nowego sondażu „Iposo” dla „Krytyki Politycznej”, narodowo-konserwatywna partia „PiS” wygrałaby nadchodzące wybory prezydenckie w maju 2025 r. z 30% głosów, podczas gdy Platforma Obywatelska Tuska (KO) zajęłaby drugie miejsce z 28%. Prawicowa „Konfederacja” zajęłaby trzecie miejsce z 15%, a następnie „Nowa Lewica” (8%) i „Trzecia Droga” (7%). (vadhajtasok)

Tak więc teraz Tusk próbuje – przynajmniej oficjalnie – wycofać się ze swojego programu migracyjnego Sorosa poprzez tymczasowe zawieszenie procedury azylowej w regionie: chce ograniczyć migrację do minimum. Pod tym względem Tusk wydaje się realizować politykę migracyjną poprzedniego konserwatywnego rządu. Ale w rzeczywistości agent Sorosa gra tylko na czas.

W końcu wojna hybrydowa (migracyjna) na granicy z Białorusią, którą kwestionuje, eskaluje od lat.

Podwójna gra UE i Tuska

I tak Tusk prawdopodobnie celowo prowokuje UE w formie teatralnego gromu, ale UE pozwala mu kontynuować bez sankcji, podczas gdy Węgry zostały ukarane grzywną w wysokości 200 milionów euro za skuteczne ogrodzenie antyimigracyjne.

Janina Ochojska, była europosłanka i zaciekła krytyczka płotu granicznego między Polską a Białorusią, napisała na „X”:

„Czy Donald Tusk powtarza teraz pomysły Orbána? Czuję się, jakbym przeniosła się do zupełnie innego kraju. Obiecali mi zupełnie inny kraj, Polskę otwartą i praworządną, która opiera swoją politykę na wartościach, daje każdemu szansę na rozwój i pomaga tym, którzy tego potrzebują”. (dorczeczky, Mandiner)

Lider prawicowej grupy parlamentarnej PiS, Mariusz Błaszczak, nie ma jednak złudzeń co do antyimigracyjnej retoryki Tuska – również w celu odwrócenia uwagi od innych kwestii, takich jak rosnąca lewicowa totalizacja całego systemu państwowego:

„Przez dziesięć miesięcy prowadziliśmy wiele dyskusji na temat granicy, przedstawiliśmy wiele propozycji wzmocnienia bezpieczeństwa granic, ale nie podjęto żadnych konkretnych działań”. (dorczeczky)

– powiedział Błaszczak. I dalej:

„To praktyka znana z czasów pierwszego rządu Tuska. Nic się nie zmieniło”.

Koalicja Tuska głosuje za paktem migracyjnym UE

Donald Tusk wypowiadał się również przeciwko paktowi migracyjnemu UE podczas kampanii wyborczej do UE – bez żadnych konsekwencji. Jednak zarówno jego „Koalicja Obywatelska” (PO), jak i „Polskie Stronnictwo Ludowe” (PSL) (obaj członkowie Europejskiej Partii Ludowej – EPP) głosowali za paktem. Co więcej, sam Donald Tusk jest przewodniczącym PO, podczas gdy przewodniczący PSL, Waldemar Pawlak, jest wicepremierem i ministrem gospodarki.

Również Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uważa, że realizacja prawdziwego programu antyimigracyjnego jest nieaktualna:+

„W Polsce problemem nie jest azyl, ale nielegalna migracja. Tusk powinien zacząć od zablokowania paktu migracyjnego. Robi to wszystko tylko ze względu na wybory prezydenckie”. (rmx, Mandiner)

– powiedział Ryba portalowi „wPolityce.pl”

W rzeczywistości jest to tylko wprowadzanie wyborców w błąd poprzez próbę przedstawienia Tuska jako zagorzałego obrońcy granic Polski:

„To, co mówi, a to, co robi, to dwie różne rzeczy. Oczywiście będzie obserwował, jak kształtują się nastroje społeczne i jaka będzie presja z zewnątrz”. (Ryba)

Nie chodzi o migrację – chodzi o wybory prezydenckie

Jedynym celem Tuska nie jest ochrona Polski przed nielegalną migracją, ale uzyskanie przewagi nad PiS w prezydenckiej kampanii wyborczej:

„Ale tak naprawdę nic się nie zmieni. Mamy uzgodniony pakt migracyjny… Nie wejdzie on w życie przed wyborami prezydenckimi, więc Tusk może jeszcze coś powiedzieć. Wyraźnie widać, że przygotowuje się do wyborów prezydenckich”.

– powiedział Ryba.

Lawina migracyjna może ruszyć

Jednak jasne jest również, że czas gra na niekorzyść Tuska: Bo przeciwko Polsce może ruszyć lawina imigracji. Z jednej strony coraz więcej krajów europejskich, zwłaszcza Niemcy, wysyła coraz więcej nielegalnych imigrantów z powrotem do Polski. (Między czerwcem a wrześniem było w sumie 670 imigrantów /Niemcy 545, Norwegia 66, Austria 11, Estonia 9, Holandia 8, Szwecja 7, Dania 5, Islandia 5, Finlandia 4, Szwajcaria 3, Belgia 3, Luksemburg 2, Francja 1 i Malta 1).

Konsekwencje są poważne: w szczególności ukraińskie i gruzińskie gangi migrantów walczą z niedofinansowanymi organami ścigania w Polsce. Sierżant Jacek Łukasik, przewodniczący NSZZ Policjantów, określił obecną sytuację jako „kryzysową”. Kontynuował:

„Jeśli nic nie zrobimy, wkrótce dojdzie do wojen gangów o Polskę”. (Mandiner)

– ostrzegł Łukasik.

Andrzej Juźwiak, rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej, poinformował również o znacznym wzroście liczby przestępstw popełnionych przez cudzoziemców w Polsce w ubiegłym roku, która wzrosła o 2400 do 17 300.

Obozy dla migrantów już powstają

Jednak rzeczywistość w Polsce maluje obraz niemal przeciwny do antyimigracyjnej retoryki Tuska: na krótko przed jego oświadczeniem w ostatni weekend Komisja Europejska ogłosiła inicjatywę budowy 49 obozów dla migrantów w Polsce pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (Mandiner)

I we współpracy z pro-migracyjnymi organizacjami pozarządowymi wspieranymi przez Sorosa. Oficjalnym celem obozów powitalnych jest pomoc migrantom w prawidłowej integracji z polskim społeczeństwem. Jednak rzeczywistą, odstraszającą dystopię tej polityki migracyjnej UE można zaobserwować od 2015 r. w dobrze znanych krajach przyjmujących migrantów: Niemczech, Szwecji, Austrii, Francji i innych.

Tusk w panice

Oczywiście Tusk prawdopodobnie obawia się również, że nastroje antyimigracyjne mogą wzrosnąć w całej UE. W ten sposób cała agenda Sorosa może znaleźć się na skraju upadku.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.