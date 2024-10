Hamas-Terrorführer liquidiert (Video)

Israelische Beamte haben bestätigt, dass sie den Drahtzieher des Terroranschlags vom 7. Oktober erfolgreich liquidiert haben.

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) erschossen am Mittwoch drei Terroristen in einem Gebäude in Rafah. Schließlich stellte sich heraus, dass einer unter ihnen der Anführer der Hamas-Terrorgruppe, Yahya Sinwar, wie die “Times of Israel” berichtete.

Der israelische “Channel 12” veröffentlichte außerdem ein Polizeidokument, wonach einer der Identifizierungstests an der Leiche eine “vollständige Übereinstimmung” mit dem Hamas-Führer ergeben hätte. Aber auch laut Hamas-Quellen gegenüber “Reuters” berichten von Hinweisen aus dem Gazastreifen, dass der Terrorführergetötet worden sei. Und auch israelische Fernsehsender zitierten am Donnerstagabend israelische Beamte mit der Aussage, Sinwar sei tot.

Israeli Soldiers surrounding the Body of Hamas Leader Yahya Sinwar, following its discovery earlier in Southern Gaza. pic.twitter.com/Lhh4eu2k79 — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Luftangriff

Die drei Terroristen wurde getötet, als israelische Truppen das Feuer auf eine Gruppe von Militanten im Erdgeschoss eines Gebäudes in Gaza eröffnet hatten. Ein dann angeordneter israelischer Luftangriff brachte das Bauwerk zum Einsturz. Nach Betreten der Trümmer bemerkten israelische Soldaten, dass einer der toten Terroristen Sinwar “sehr ähnlich” sah.

IDF-Soldaten jedenfalls hätten nicht auf den Hamas-Führer geschossen und wussten auch zuvor nicht, dass er sich in der Gegend befand.

Verteidigungsminister Yoav Gallant schrieb auf X:

“Wir werden allen Terroristen die Hand reichen und sie vernichten.”

Dann zitierte er das sechsundzwanzigste Kapitel des Deuteronomiums:

“Und ihr werdet eure Feinde verfolgen, und sie werden durch eure Waffen fallen.”

Schließlich bestätigte auch der “IDF” am Donnerstagabend auf “X”, dass Sinvar liquidiert worden sei.

Drohnen-Video zeigt letzte Foto von Sinwar

Israels Streitkräfte veröffentlichten auch ein Video: Es zeigt die letzten Momente im Leben von Yahya al-Sinwar. Zu sehen ist ein vermummter und in Staub gehüllter Kämpfer, wie er in einem ausgebombten Gebäude auf einem Fauteuil sitzt. Dann wirft er einen Stock auf das ferngesteuerte Fluggerät. Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

