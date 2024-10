Der Widerstand der Ukrainer gegen die unmenschlichen Zwangsrekrutierungen junger Männer als Kanonen-Blut-Futter für einen sinnlosen Krieg wird immer verzweifelter:

So griff erst kürzlich eine Gruppe wütender Frauen uniformierte Rekrutierungs-Stoßtrupps auf offener Straße in Transkarpatien an. Dabei versuchten die Frauen, das Fahrzeug von Selenskyjs Kriegshäscher umzukippen. Gerade das von der ungarischen Minderheit bewohnte Transkarpatien verzeichnet einen sehr hohen Blutzoll, von ethnischer Säuberung ist die Rede. Während die Oligarchen und Günstlinge des korrupten Selenskyj-Regimes im Westen in Luxus-Hotels den Ausgang des Krieges abwarten.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Rowdytums und Behinderung eines Amtsverfahrens ein. Laut Polizeisprecherin, Hanna Dan, sei die Polizei in den letzten vier Tagen über zwei ähnliche Vorfälle informiert worden, wonach Frauen die Rekrutierer des Selenskjy-Regimes angriffen und so die militärische Mobilisierung behinderten. Dabei schlugen die aufgebrachten Frauen mit Stöcken auf die Soldaten ein. Die Täterinnen seien identifiziert worden.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es in Transkarpatien aufgrund von Mobilisierungsversuchen zu Weiderständen kommt. Im März etwa protestierten Frauen in der Nähe von Mukatschewo gegen die Exzesse der Kriegstreiber mit Straßensperren. Die lokale Bevölkerung ist zunehmend empört über die Mobilisierungsmethoden, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge: