Asyl-Aufstand gegen Ursula von der Leyen

JULIAN REICHELT | Die Migration ist die Mutter aller Probleme, aber Ursula von der Leyen ist seit fünf Jahren die Mutter der Migration. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diese Mutterrolle der derzeitigen unkontrollierten islamistischen Masseneinwanderung von Angela Merkel übernommen, die dem ganzen Kontinent ihre Ideologie der offenen Grenzen aufgezwungen hat.

Doch wir erleben auch die Wiedergeburt der Nationen, die sich und ihre großartige Kultur nicht der Massenmigration unterwerfen wollen. Unter der Führung von Viktor Orban will Ungarn komplett aus der europäischen Asylpolitik aussteigen. Orban wird in Deutschland oft verunglimpft, aber er ist ein Vorkämpfer gegen die illegale islamistische Migration. Welche Politiker sich seinen wegweisenden Asylpolitik-Reformen anschließen, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

