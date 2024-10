Justiz-Skandal: Nur 4 Monate nach Haftentlassung sticht „geduldeter“ afrikanischer Intensivtäter erneut zu  

Bild: shutterstock

Abschiebung unmöglich: Ein polizeibekannter Intensivstraftäter hat nur vier Monate nach seiner Entlassung aus der Haft erneut einen Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann aus Eritrea gilt bis zum endgültigen Urteil als „geduldet“ und kann nicht abgeschoben werden.

Hier die Fakten zum Justiz-Skandal:

Damit die Bereicherung weitergehen kann: Der Intensivtäter war erst am 11. Juni 2024 nach einer vierjährigen Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung freigekommen.

💥 Nur sechs Tage nach seiner Freilassung randalierte der Mann bereits in einem Polizeirevier und attackierte später eine Bahnmitarbeiterin, die ihn beim Schwarzfahren erwischte.

💥 Der 29-jähriger „Schutzsuchende“ hat am vergangenen Donnerstag einen 33-jährigen Libyer in einer Wohnung in Dresden mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass es bei der Auseinandersetzung um Drogen ging.

💥 Kein Freund von „Buntheit“ und “Vielfalt” : Während seiner vorherigen kriminellen Taten in Dresden-Gorbitz hatte er drei weitere Flüchtlinge brutal attackiert.

💥 Aller guten Dinge sind drei: Noch am Tag seiner Festnahme wurden gleich drei Messer in seiner Hosentasche gefunden.

💥 Haftempfindlich: Auch in der Justizvollzugsanstalt soll er durch extrem aggressives Verhalten und Ausbruchsversuche aufgefallen sein.

Damit er uns erhalten bleibt: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat den „Schutzstatus als Asylsuchenden“ widerrufen, jedoch gleichzeitig ein Abschiebeverbot verhängt.

***

Hinweis: UNSER MITTELEUROPA bringt derartige Fälle nicht, um über die Gefährlichkeit und Skrupellosigkeit gewisser „Schutzsuchender“ zu berichten, sondern über den Umgang der Justiz und der Politik mit derartigen Leuten. Hier offenbart sich nämlich eine Geisteshaltung, die sich als Humanität tarnt, in Wirklichkeit jedoch an Bösartigkeit und Skrupellosigkeit gegenüber der Bevölkerung kaum zu überbieten ist.