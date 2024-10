Tuschel-Gespräch zwischen Biden und Obama wegen Harris ? (Video)

Ein eigenartiges Tuschelgespräch zwischen US-(Ex)-Präsident Biden und Obama, während einer Toten-Gedenkfeier für Ethel Kennedy (†94) in einer Washingtoner Kirche, gibt Anlass zu Spekulationen.

Dabei verhielten sich die beiden alles andere als dem Trauer-Anlass angemessen: Biden und Obama waren miteinander in eine Art schlecht gelauntes Alt-Herren-Tuschelgespräch vertieft. Im Netz wird nun behauptet, sie hätten über Kamala Harris gelästert.

Im Detail ist zu sehen: Der ehemalige und der amtierende Präsident sind tief in einem ernsten Gespräch versunken. Betroffen starrt Obama (Präsident 2009–2017) auf den Boden, schüttelt resignierend mit dem Kopf, verneint irgendetwas, sagt wohl:

„No, no.“

Biden (Präsident seit 2021) hört bedächtig zu, als holte er sich gerade einen Rat ein. Als sich dann Obama abwenden will, tippt ihn Biden leicht hektisch an und scheint wohl zu sagen:

„Wait, wait“!

Die Körperhaltung der beiden Demokraten wirkt wie ein dramatisches Krisengespräch. Übrigens sind beide alte Weggefährten – Biden war zwischen 2009 und 2017 Obamas Vize-Präsident. Zugegen war auch US-Ex-Präsident Clinton.

Trump-Fans wollen Anti-Harris-Sprüche gehört haben

Nun versuchen naturgemäß Trump-Unterstützer, das Video kurz vor der US-Wahl am 5. November für sich und gegen Demokraten-Kandidatin Kamala Harris zu nutzen.

WATCH: Full unedited clip of President Biden and former President Obama prior to the start of the Ethel Kennedy Memorial Service. pic.twitter.com/oyhD01uKzr

— CSPAN (@cspan) October 17, 2024