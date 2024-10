An BK Scholz: Vater einer erstochenen 17-Jährigen: “Es sind Menschen – keine Leute” (Video)

Der Vater einer im Januar 2023 von einem illegalen Migranten ermordeten 17 Jährigen konfrontierte Bundeskanzler Olaf Scholz in der RTL-Sendung „Direkt Spezial“ mit der verantwortungslosen Willkommen-Agenda seit Merkel:

„Herr Scholz, täglich gibt es in Deutschland 24 bis 32 Messerangriffe. Viele davon sind tödlich, und jeden Tag, an dem wir weiter darüber diskutieren, sterben Menschen und es sterben Kinder. Es sind Eltern, die am Grab oder am Sarg ihrer Kinder stehen und zum letzten Mal in ihrem Leben die eiskalte Hand ihres Kindes streicheln. Sie haben keine Kinder. Sie können sich das nicht vorstellen.“

– so der immer noch der trauernde Vater gegenüber dem – mehr schlecht als recht – in Betroffenheitsgehabe sich aussitzende Scholz.

Kyraths Tochter, Ann-Marie Kyrath, wurde im Januar 2023 von einem polizei-bekannten palästinensischen illegalen Migranten ermordet, der bereits wegen schwerer Verbrechen verurteilt worden war. Der Mann hatte in einem Regionalzug in Richtung Hamburg insgesamt 38 Mal auf Ann-Marie und ihren Freund eingestochen und verletzte acht weitere Personen.

“Es sins keine Leute. Es sind Menschen: Annemarie und Danny”

Die sinnlose und zudem nicht gerade authentische Betroffenheits-Rhetorik des Kanzlers der Willkommens-Koalition brachte den erbosten Vater auf den Punkt:

„Es geht hier nicht um Leute. Es geht um Menschen. Und diese Menschen hießen Anne-Marie. Es sind nicht Leute, irgendwelche Leute…Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir darüber seit Jahren diskutieren. Ich höre seit Jahren, dass wir darüber reden müssen, aber Reden bringt uns nicht weiter. Es ist an der Zeit, langsam zu handeln.“

– so Anne-Maries Vater Richtung Olaf Scholz.

“Warum dürfen die überhaupt ins Land?”

„Es geht nicht darum, wie wir Menschen abschieben… Sondern es geht darum: Dürfen sie überhaupt ins Land? Und der Staat stellt sich hin und sagt: Ich weiß nicht, wer ins Land kommt. Ich weiß nicht, wo er ist, wo er hin will, was er macht. Aber Geld kriegt er jeden Monat…

Es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist immer dasselbe Tatwerkzeug, es ist nahezu derselbe Tathergang, dieselben Tatmotive. Und am Ende jeder Tat dieselben Floskeln, die wir von der Politik sei Jahre hören. Und es ändert sich nichts.“

Hinweis: UNSER MITTELEUROPA bringt derartige Fälle nicht, um über die Gefährlichkeit und Skrupellosigkeit gewisser „Schutzsuchender“ zu berichten, sondern über den Umgang der Justiz und der Politik mit derartigen Leuten. Hier offenbart sich nämlich eine Geisteshaltung, die sich als Humanität tarnt, in Wirklichkeit jedoch an Bösartigkeit und Skrupellosigkeit gegenüber der Bevölkerung kaum zu überbieten ist.

Bundesregierung finanziert Tips für Illegale

Während der Sendung konfrontierte der Vater Scholz auch mit der Finanzierung einer Website in neun Sprachen, auf der Asylbewerber Informationen darüber finden können, wie sie einer Abschiebung entgehen können.

Der Kanzler antwortete, dass seines Wissens nach dieses Programm bereits von der Regierung gestoppt worden sei. Tatsächlich aber funktioniert diese Website immer noch, und die Organisation erhält immer noch Unterstützung von der Bundesregierung.

Von Merkel bis Scholz: Die verantwortlichen für diesen Wahnsinn

Der Messer-Doppel-Mörder Ibrahim K. kam 2014 als Flüchtling aus dem Gaza-Streifen nach Deutschland. Bald darauf wird zum ersten Mal straffällig. Insgesamt sind 24 Ermittlungs- und Strafverfahren allein in Nordrhein-Westfalen anfällig, dreimal wird er u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Bakd folgen kommen Bedrohungen oder Angriffe mit Messern in Schleswig-Holstein und Hamburg. In der Hansestadt wird A. verurteilt, zu einem Jahr und einer Woche Gefängnis. Dieser legt Berufung ein, sodass das Urteil nicht rechtskräftig wird. Am 19. Januar 2023 wird A. aus der U-Haft entlassen, hat die Strafe fast komplett abgesessen. Zurück in Kiel besteigt er am 25. Januar um 14.25 Uhr am Hauptbahnhof den Regionalexpress 11223. 29 Minuten stich der 33-jährige Flüchtling das Liebespaar nieder.

