EU-Kommission auf “Berlin Pornfilm-festival”

Die EU-Kommission ist bekannt für ihre innovativen Zukunftsvisionen: So war es nur eine Frage der Zeit bis sie sich nach LGBTQ- und Migrations-Agende nun offiziell der Erotikindustrie zuwendet, nämlich dem “Pornofilmfestival” in Berlin. Doch beruht die Zuneigung auf Gegenseitigkeit:

Wir fühlen uns geehrt, die Europäische Kommission zu unserem Festival begrüßen zu dürfen.

– so Paulita Pappel, Organisatorin des Festivals und Pornodarstellerin.

Am “Pornfilmfestival Berlin” (PFFB) soll Eleonora Esposito, Sachbearbeiterin in der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie (GD CONNECT) der Europäischen Kommission, an der Veranstaltung teilnehmen wird. Dabei beaufsichtigt sie die Durchsetzung des “Digital Services Acts” (DSA) auf sehr großen Online-Plattformen innerhalb der Erotikbranche, und sie wird auch bei der Eröffnungssitzung des Segments “Adult Industry Only“ (AIO) als Podiumsteilnehmerin dabei sein. Ziel: Schnittstelle zwischen Zukunft des Sektors der Erwachseneninhalte zu Politik, Technologie und Innovation.

Ihrer Ansicht nach stellt dies einen beispiellosen Schritt in Richtung Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern und der Erotikindustrie dar und zeigt die Notwendigkeit eines durchdachten und zukunftsorientierten Dialogs über Regulierung, Innovation und digitale Rechte in diesem Bereich.

Das Festival findet am 22. und 23. Oktober 2024 statt.

