US-Marine bei mutmasslicher Vorbereitung zum Nord Stream Staatsterrorismus ertappt

Am 25.10.2024 hatte Frank-Walter Steinmeier die höchste zivile Auszeichnung der BRD an Joe Biden verliehen, obwohl die USA mit ihrer ungezügelten Kriegspolitik die Welt in höchste Atomkriegsgefahr reisst.

Verdachtsmomente auf US-Staatsterrorismus verdichten sich

Von REDAKTION | Am 26. September veröffentlichte die dänische Zeitung Politiken Aussagen von Jon Anker Nielsen, dem Hafenmeister der Inselgruppe Christiansø, zu seinen Beobachtungen, die er nur wenige Tage vor den Sprengstoffanschlägen gegen die Nord Stream I & II Pipelines persönlich machen musste. Der Hafen von Christiansø ist nur 18 km nordwestlich der Insel Bornholm gelegen, nahe den Orten, wo sich die Terroranschläge gegen NS I & II ereigneten.

Jon Anker Nielsen betonte, dass er dazu angehalten wurde, über das, was er am Vorabend der Bombenanschläge gesehen hatte, zu schweigen. Er liess zwei Jahre verstreichen, bevor er mit seinen Erlebnissen nunmehr vor die lokalen Medien trat:

Vier oder fünf Tage vor den Nord-Stream-Explosionen wäre J. A. Nielsen zu einem Rettungseinsatz vor Christiansø gerufen worden, weil dort mehrere nicht identifizierte Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern gesichtet worden waren, doch auf alle Versuche zur Kontaktaufnahme nicht reagiert hätten. Wie sich herausstellte, habe es sich dabei um amerikanische Kriegsschiffe gehandelt.

Als sich die Einsatzkräfte von Nielsen den US-Kriegsschiffen näherten, forderte sie ihr Einsatzkommando jedoch dazu auf, die Aktion wieder abzubrechen.

Das heisst: Nur wenige Tage vor den Explosionen operierte die US-Marine heimlich – mit ausgeschalteten Transpondern – in der exklusiven Wirtschaftszone Dänemarks und unmittelbarer Nähe der nur wenig später erfolgten Terroranschläge.

So wurden US-Marinekräfte bei ihren mutmasslichen Vorbereitungen zu den Sprengungen von NS I & II, um die Drohungen des US-Präsidenten, wie auch solche von Victoria Nuland wahr zu machen, von dänischen Kräften auf frischer Tat ertappt.

Besagte Drohungen von Joe Biden und Victoria Nuland (“Fuck the EU”), die den Sprengungen vorangingen, finden sich nachstehend im Wortlaut zweisprachig wiedergegeben:

Victoria Nuland, vormalige US-Staatssekretärin für Poltische Angelegenheiten, erklärte am 27.1.2022 die geplante offizielle Vorgehensweise der USA:

If Russia invades Ukraine one way or another, Nord Stream 2 will not move forward.

Am 08.02.2022 rückbestätigte Joe Biden im Beisein von Olaf Scholz einmal mehr offiziell besagte US-Kriegspolitik:

If Russia invades – that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again – then there will be no longer a North Stream too: We will bring an end to it!