Achtung Merz! … nicht der Julian, der Friedrich.

Merz gratuliert Merkel zum 70-er

Könnte man folgendes zur Diskussion stellen: Wer Friedrich Merz vertraut, sollte sich selbst nicht mehr trauen?

Von Mathias Möller/ Diskussionen sollen ja bekanntlich zum Nachdenken anregen, aber auch den eigenen Standpunkt aufzeigen. Nun kann man ja von Friedrich Merz halten was man will, doch mit Äußerungen über ihn sollte man vorsichtig sein. Denn gesetzt den Fall, Friedrich Merz würde schützend im Schoß der Eliten gehalten, wie vielleicht auch die Mitglieder der aktuellen Bundesregierung, so ist man mit Zurückhaltung vielleicht ganz gut beraten. Schnell könnte man nämlich ins Visier des Verfassungsschutzes geraten und ein DDR-Punkt-2 erleben, täte man dem „Gefallenen Engel“ Merkels „Unrecht“. Und wer will ihm schon Unrecht?

Und da heute gerne „Unrecht“ mal eben schnell als Synonym für „Wahrheit“ und „Meinung“ verwendet wird, könnten Fragen in Bezug auf die eigene Sicherheit sinnvoller sein:

Könnte sich Friedrich Merz als der wahre Totengräber unserer Zivilisation entpuppen?

Wäre es möglich, dass er als der große Messias auftritt, uns jedoch täuscht und uns gar als naiv ansieht?

Kann, oder sollte man Friedrich Merz trauen?

Und was sind uns in diesem Zusammenhang unsere Kinder und Enkelkinder wert? Vielleicht, dass wir uns einfach ein paar Gedanken machen und ihnen damit vielleicht … doch nur vielleicht … eine schlimme Zukunft ersparen?

Können wir die Zukunft überhaupt noch mit unserem „Demokratischen Kreuzchen“ beeinflussen, oder bliebe uns etwa nur noch die „Böhmermännische Art“, … die Satire, wohlgemerkt?

In eigener Sache:

„Ich habe diese Fragen für mich beantwortet und bin dabei zu dem Ergebnis gekommen, Friedrich auf keinen Fall zu wählen, dann schon lieber den Julian.“

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

___________________________________________________________

Ähnliche Beiträge: