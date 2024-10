Gefangener Orca spritzt Exkremente ins Publikum (Video)

Während einer SeaWorld-Aufführung erleichterte sich ein Orca und schickte seine Exkremente mit einem gezielten Flossenschlag ins Publikum.

Vielleicht wollte er auf diese Weise aber auch nur einen stillen Protest gegen die Shows – mit ihrer art-ungerechten und tierquälerischen Haltung – auf symbolische und sehr geruchsintensive Weise zum Ausdruck bringen.

Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 19, 2024