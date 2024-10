In Kiew wächst die Wut und der Widerstand mit der Verzweiflung von (Groß)-Müttern, Ehefrauen und Töchtern gegen den Wahnsinn der brutalen Zwangsrekrutierungen des Zelenskyj-Regimes, das Männer in einem sinnlosen Krieg als Kanonenfutter verheizt.

🇺🇦 Protests against #Zelensky ‘s recruiters who are catching men on the streets and sending them to war have begun in #Kyiv , #Ukraine . People are also demanding that information about missing fighters be declassified. #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/zcDn5ZqQig

So fanden in der ukrainischen Hauptstadt und im ganzen Land mehrere Demonstrationen statt. Die Frauen protestierten für die vermissten Männer. Bekanntlich hatte ja Zelenskyj befohlen, die Wehrpflichtigen, notfalls mit Gewalt, zusammenzutreiben. Dementsprechend werden auch Menschen von der Straße abgeführt.

A large-scale rally in #Kyiv: relatives of missing persons and captive military personnel have gathered on Maidan Nezalezhnosti

Participants of the rally hold photos of their relatives, balloons, posters and chant: “Bring our relatives home”.

The aim of the action is to attract… pic.twitter.com/YQy38fPBrS

— NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2024