Gates drängt auf WEF-Schwab’s global-digitales Bargeld und ID

Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, drängt die Regierungen, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) unterstützte neue globale System für digitales Bargeld und digitale Ausweise einzuführen.

Gates und seine Stiftung verdoppeln ihre Unterstützung für die Digital Public Infrastructure (DPI).

Von FRANK BERGMANN | DPI unterstützt sowohl digitale Ausweise als auch Zahlungen und wird vom WEF, der Europäischen Union (EU) und den Vereinten Nationen (UN) unterstützt. Gates übt nun Druck auf Regierungen in aller Welt aus, mit der Einführung von DPI zu beginnen, während globalistische Gruppen darauf drängen, dass Zahlungen und Ausweise weltweit auf ein vollständig digitales System umgestellt werden. Der Milliardär hat seine Vision eines globalen DPI in einem neuen Blogeintrag dargelegt.

Der Oligarch aus Silicon Valley versucht einmal mehr, sich als Visionär auf diesem Gebiet zu profilieren. Gates lobte mehrere „Entwicklungsländer“ der Dritten Welt dafür, dass sie DPI an ihren Bürgern testen lassen. Er kündigte an, dass das System bereits in Indien, Kenia, Brasilien und Togo „für den Rest der Welt getestet“ worden sei. Einer der Hauptkritikpunkte an digitalen Ausweisen und Zahlungen ist, dass sie zu einer „verstärkten“, digitalen Überwachung durch die Regierung und damit zu einer Entrechtung der Menschen führen werden.

Gates teilt diese Bedenken hinsichtlich der Technologie jedoch nicht und setzt sich nachdrücklich für die Einführung von DPI für die breite Öffentlichkeit ein. Laut Gates sollten sich die Bürger keine Sorgen über die Überwachung durch die Regierung machen, da ein „gut durchdachtes“ DPI die Privatsphäre tatsächlich „verstärken“ [“enhase”] werde.

Er behauptet, dass DPI „Schutzmaßnahmen“ enthalte, auf die er nicht näher einging. Gates betonte auch die Vorteile, die er in der Verwendung der Modular Open-Source Identity Platform (MOSIP) sieht. MOSIP ist ein globales digitales ID-Tool, das von der Gates Foundation unterstützt wird.

Aus Sicht des Datenschutzes ist MOSIP jedoch ebenfalls umstritten. MOSIP war jedoch ein wichtiger Teilnehmer des Global DPI Summit 2024, der kürzlich in Ägypten stattfand. An der Veranstaltung nahmen neben der Führung von MOSIP auch die Weltbank, die UN-Entwicklungsorganisation UNDP und das globalistische Tony Blair Institute teil. Die Veranstaltung bot diesen Organisationen eine weitere Gelegenheit, auf die weltweite Einführung von DPI bis 2030 zu drängen. Darüber hinaus verpflichteten sich die Organisationen, sich für eine Beschleunigung dieses Prozesses einzusetzen.

MOSIP stellte auf dem Gipfeltreffen seine Identitätsplattform vor

Gleichzeitig betonte es, dass das Ziel der digitalen Identifizierung und des digitalen Zahlungsverkehrs darin bestehe, die Zugänglichkeit der Identifizierung zu verbessern, „insbesondere für Entwicklungsländer“. Die Plattform ist bereits in Äthiopien, Marokko und Sri Lanka im Einsatz.

Die Weltbank kündigte unterdessen an, dass sie kurz davor stehe, ihr eigenes globales Programm für digitale öffentliche Infrastruktur (Digital Public Infrastructure, DPI) zu starten.

