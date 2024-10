Greift N-Korea mit Bodentruppen in der Ukraine ein? (Video)

Laut ukrainischer Regierung zufolge soll Nordkorea mehr als zehntausend Soldaten für einen Bodentruppen-Einsatz in der Ukraine vorbereiten. Ein vom ukrainischen „Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit“ veröffentlicht Video soll nordkoreanische Soldaten im russischen Trainingslager von Sergejewsk in der Region Primorje im äußersten Osten Russlands zeigen, wie sie Ausrüstung entgegen nehmen.

Laut Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, soll erste 2600 Mann im russischen Oblast Kursk stationiert werden, wo die Ukraine im August einen Vorstoß auf russisches Gebiert unternommen hatte. Bis Anfang nächsten Monats sollen nach Budanow voraussichtlich etwa 11.000 nordkoreanische Soldaten vorbereitet werden.

Und auch der südkoreanische Geheimdienstes bestätigt Berichte, wonach Nordkorea zwischen dem 8. und 13. Oktober bereits 1500 Soldaten nach Wladiwostok am Pazifik entsandt hat und dort bald weitere Truppen aufstocken soll.

Auch das „Institute for the Study of War“ in Washington, D.C., bestätigte Berichte und Videos von ukrainischen und russischen Quellen bezüglich der Stationierung nordkoreanischer Truppen in Russland. (Magyar nemzet)

North Korean soldiers preparing for take part in the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/os7gbGp6Ub — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 18, 2024

Russland und Nordkorea dementieren

Russland wies die Vorwürfe als Fake News zurück. Ebenfalls bestritt Nord-Korea den Truppen-Trasfer als “haltloses Gerücht“.

Nichts desto trotz bestellte aber das südkoreanische Außenministerium in Seoul gestern Montag den russischen Botschafter zu eier Protestnote ein. (Magyar nemzet)

Die Berichte provozierten jedenfalls eine starke internationale Reaktion. Der australische General a.D. Mick Ryan schlug in einem Gastbeitrag die Errichtung eines Luft- und Raketenabwehrschirms durch die USA und der NATO über der Ukraine vor, um so eine weitere Eskalation des Krieges zu vermeiden.

Der US-Repräsentant Mike Turner forderte in einem Brief an Präsident Joe Biden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf, entschlossen und schnell auf die alarmierenden Entwicklungen der nordkoreanischen Truppenbewegungen zu reagieren.

