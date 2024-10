Irrer Biden: “Trump einsperren!” (Videos)

Selbst die Demokraten fragen sich, welcher Wahnsinn US-Präsidenten Joe Biden geritten hat: Nur 14 Tage vor der US-Wahl ließ er seinen Aggressions-Phantasien gegen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump freien Lauf:

„Wir müssen ihn einsperren!“

They’re not even hiding it. The lawfare against my dad was always about election interference! https://t.co/dO34ounTVs

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 22, 2024