Unser wokes Städte-Quiz | Teil 2

Im Rahmen unseres Programmes „Wie erkläre ich’s einem Vollidioten“ bringen wir heute TEIL 2 unseres woken Städtquizes. Möge unser lustiges Fragspiel einen kleinen Beitrag zur Heilung eines durch ausschließlichen Mainstream-Medienkonsum völlig gehirngewaschenen Menschen leisten.

UNSER WOKES STÄDTEQUIZ | Teil 2

Neues Ranking: Das sind die gefährlichsten Städte Europas

Beliebte Aufkleber als „Dankeschön“

Stellt die Antworten auf die gestellten Fragen in den Kommentarbereich. Im Laufe des Abends schalten wir die Antworten dann frei. Die ersten drei Leser, die die Fragen richtig beantworten, bekommen als kleine Anerkennung auf Wunsch eine Serie unserer beliebten Aufkleber kostenlos zugesendet.

FRAGE 1: Was mag wohl die Ursache der Gefährlichkeit in diesen Städten sein ?

a) Die Bausubstanz ist marode – ständig fallen einem Dachziegel auf den Kopf.

b) Hier leben besonders viele Rechtspopulisten – denen sollte man abends besser nicht begegnet.

c) Die einheimische Urbevölkerung gilt hier als besonders aggressiv.

d) Die von fortschrittlichen Kreisen ersehnte Buntheit mit einem weitgehenden Bevölkerungsaustausch ist hier zur Freude aller „Antifaschisten“ bereits gelebte Realität.

FRAGE 2: Welche europäische Metropole ist für Juden am sichersten?

a) Berlin

b) Paris

c) Brüssel

d) Budapest

Hinweis: In dieser Stadt hat auch der junge György Soros (zuvor Schwartz) versteckte Juden an die Nazis verpfiffen (was er heute sogar zugibt).

FRAGE 3: In welcher Stadt auf der Ranking List liegt der Ortsteil Rosengard, wo sich selbst Einsatzfahrzeuge der Rettung und Feuerwehr ohne Polizeischutz nicht hineinwagen und dies nur „unter erhöhter Vorsicht“.

a) Liege

b) Grenoble

c) Malmö

d) Brüssel

***

Hier geht es zu TEIL 1 unseres wokem STÄDTEQUIZ

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.