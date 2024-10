Austria: Prezydent federalny zleca duetowi przegranych wyborów ÖVP-SPÖ utworzenie rządu

Van der Bellen und Nehammer im Grinsemodus.

W Austrii to, co było już przesądzone za kulisami, stało się dziś „oficjalne”: unieważnienie demokratycznych decyzji wyborczych, zignorowanie przytłaczającej woli wyborców i wprowadzenie do rządu partii zgodnych z systemem.

Rekordowi przegrani w wyborach u władzy

W skrócie: prezydent federalny Alexander van das Bellen polecił dziś rekordowemu przegranemu wyborów ÖVP, kanclerzowi federalnemu Karlowi Nehammerowi, utworzenie rządu z drugim przegranym wyborów SPÖ Andreasem Bablerem. Jak powszechnie wiadomo, obie partie osiągnęły najgorsze w historii wyniki wyborcze w ostatnich wyborach pod koniec września.

Rekordowi zwycięzcy wyborów

W przeciwieństwie do FPÖ: Herbert Kickl był w stanie osiągnąć bezprecedensowy rekordowy wynik z FPÖ i po raz pierwszy katapultować partię na pierwsze miejsce. Nic z tego nie ma znaczenia w oczach kręgów władzy, które są splecione z partykularnymi interesami, tak długo, jak celem jest pozostanie u władzy – decyzje wyborcze czy nie – co to obchodzi samozwańczych super demokratów?

Wdzięczny pan van er Bellen

Nie bez powodu wszystkie partie bez wyjątku, z wyjątkiem FPÖ, która wystawiła własnego kandydata w wyborach prezydenckich, prowadziły masową kampanię na rzecz reelekcji van der Bellena, a teraz ta postawa się opłaca: wdzięczny prezydent federalny jest więcej niż partyzantem, ponieważ po raz pierwszy po wyborach w Austrii nie zlecił wyraźnie zwycięzcy wyborów z pierwszego miejsca, ale bardziej niż słabemu duetowi przegranych, aby utworzył rząd. To więcej niż smutny rozdział w najnowszej historii Austrii. Słabe posunięcie przegranych, które prędzej czy później spadnie im na głowy. Można na to liczyć. Poczekajmy i zobaczmy.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.