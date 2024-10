Do Kanclerza Scholza: Ojciec pchniętej nożem 17-latki: „To są ludzie – nie postacie”

Ojciec 17-letniej dziewczyny zamordowanej przez nielegalnego imigranta w styczniu 2023 r. skonfrontował się z kanclerzem federalnym Olafem Scholzem w programie RTL „Direkt Spezial” na temat nieodpowiedzialnego programu powitalnego od czasu objęcia urzędu przez Merkel:

„Panie kanclerzu, każdego dnia w Niemczech dochodzi do 24-32 ataków z użyciem noża. Wiele z nich jest śmiertelnych, a każdego dnia, gdy nadal o tym dyskutujemy, giną ludzie i dzieci. To rodzice stoją przy grobie lub trumnie swoich dzieci i po raz ostatni w życiu pieszczą lodowatą dłoń swojego dziecka. Pan nie ma dzieci. Nie może sobie tego wyobrazić.”

– powiedział ojciec, wciąż w żałobie, do Scholza, który – bardziej źle niż słusznie – siedział w stanie konsternacji.

Córka Kyratha, Ann-Marie Kyrath, została zamordowana w styczniu 2023 r. przez palestyńskiego nielegalnego imigranta znanego policji, który był już skazany za poważne przestępstwa. Mężczyzna dźgnął nożem Ann-Marie i jej chłopaka łącznie 38 razy w pociągu regionalnym jadącym do Hamburga i ranił osiem innych osób.

„Oni nie są postaciami. Oni są ludźmi: Annemarie i Danny”

Bezsensowna i nie do końca autentyczna retoryka konsternacji ze strony kanclerza koalicji powitalnej doprowadziła wściekłego ojca do sedna:

„Tu nie chodzi o jakieś postacie. Chodzi o ludzi. A ci ludzie nazywali się Anne-Marie. To nie są jacyś ludzie… Innym aspektem jest oczywiście to, że dyskutujemy o tym od lat. Od lat słyszę, że musimy o tym rozmawiać, ale rozmowa nigdzie nas nie zaprowadzi. Nadszedł czas, aby działać.”

– powiedział ojciec Anne-Marie w kierunku Olafa Scholza.

„Dlaczego w ogóle wpuszcza się ich do kraju?”.

„Nie chodzi o to, jak deportujemy ludzi… Chodzi o to, czy w ogóle wpuszczamy ich do kraju? A państwo wstaje i mówi: Nie wiem, kto wjeżdża do kraju. Nie wiem, gdzie są, dokąd chcą jechać, co robią. Ale co miesiąc dostaje pieniądze…

To jest zawsze ten sam profil sprawcy, to jest zawsze to samo narzędzie przestępstwa, to jest prawie ten sam przebieg wydarzeń, te same motywy. A na końcu każdego przestępstwa te same frazy, które słyszymy od polityków od lat. I nic się nie zmienia.”

Rząd federalny finansuje porady dla nielegalnych imigrantów

Podczas programu ojciec skonfrontował również Scholza z finansowaniem strony internetowej w dziewięciu językach, na której osoby ubiegające się o azyl mogą znaleźć informacje o tym, jak uniknąć deportacji.

Kanclerz odpowiedział, że według jego wiedzy program ten został już wstrzymany przez rząd. W rzeczywistości jednak strona ta nadal funkcjonuje, a organizacja nadal otrzymuje wsparcie od rządu federalnego.

Scholz “fordert” (💪) härteres Durchgreifen nach Messergewalttaten (Titel_RTL Direkt Spezial) Und DAS hat er in seiner unermesslich “empathischen Anteilnahme” dem Vater, dessen Tochter durch einen Migranten ermordet wurde, tatsächlich gesagt….! Fremdschämen ist inclusive!! pic.twitter.com/dpXGvjlJv2 — Snoopy (@ChristianS8731) October 13, 2024

Od Merkel do Scholza: odpowiedzialni za to szaleństwo

Podwójny nożownik Ibrahim K. przybył do Niemiec jako uchodźca ze Strefy Gazy w 2014 roku. Wkrótce potem popełnił swoje pierwsze przestępstwo. W samej Nadrenii Północnej-Westfalii toczą się w sumie 24 dochodzenia i postępowania karne, a on sam został trzykrotnie skazany m.in. za niebezpieczne uszkodzenie ciała. Następnie doszło do gróźb i ataków z użyciem noży w Szlezwiku-Holsztynie i Hamburgu. W mieście hanzeatyckim A. zostaje skazany na rok i tydzień więzienia. Składa apelację, aby wyrok nie był prawomocny. A. zostaje zwolniony z aresztu 19 stycznia 2023 r., po odbyciu prawie całej kary. Po powrocie do Kilonii wsiada do ekspresu regionalnego 11223 na dworcu głównym o godzinie 14:25 w dniu 25 stycznia. 29 minut później 33-letni zbieg dźga nożem kochanków na śmierć.

***

Uwaga: UNSER MITTELEUROPA (NASZA EUROPA ŚRODKOWA) nie zgłasza takich spraw, aby informować o niebezpieczeństwie i braku skrupułów niektórych „osób poszukujących ochrony”, ale o sposobie, w jaki sądownictwo i politycy postępują z takimi osobami. Ujawnia to sposób myślenia, który udaje człowieczeństwo, ale w rzeczywistości jest trudny do pobicia pod względem złośliwości i braku skrupułów wobec ludności.

***

