Grüner Ösi-Ex-Vizekanzler Kogler im Nazi-Delirium: “Ein Reich, ein Volk, ein Führer” (Videos)

Vizekanzler Kogler ungehemmt beim Heurigen - und nun im Parlament

Der heutige, von den Mainstream-Medien als „echte Brandrede“ (oes4) bezeichnete Wutanfall des – in seinen letzten politischen Tagen und Zügen – auf dem österreichischen Parlaments-Rednerpult herumtorkelnde, adipöse grüne Ex-Vizekanzler, Werner Kogler, löst verschiedene Gefühle aus:

(Fremd)-Scham aber auch Mitleid: Mit einem – würden nicht die Gesetze einer Funktionärs-Fassadendemokratie gegolten haben – in freier Natur schon ur-längst auf den hintersten Sitzplatz verstoßenen Silberrücken unserer nahen Primaten-Verwandten, den Gorillas.

Ein bisschen mischt sich auch noch das Gefühl der Sorge mit ein: Und zwar um den gesundheitlichen Zustand Koglers – sowohl den psychisch gegenwärtigen als auch den zukünftigen körperlichen. Und man nur hoffen kann, dass der geschaßte Obergrüne Vizekanzler an jenem wohl baldigen Tag, an dem er auf der Oppositionsbank Platz nehmen wird müssen, weil ihn das „Volk“ nur mehr mit etwa 8% abgewählt hat, eine gute medizinische Rundumbetreuung und vor allem wirksame Blutdruck- und wohl auch Cholesterinsenker intus bekommen wird.

Ein Gefühl darf aber nicht fehlen: Blankes Entsetzen ob der historischen Dummheit aus einer gerade wahnsinnigen Retro-Fixiertheit heraus, auf eine – Gott sei Dank – längst untergangene verabscheuenswürdige Zeit – vor nun schon fast 80 Jahren.

Angst vor dem “Volk”

Stört sich doch der ewige Uralt-Berufspolit-Linke am Begriff „Volk“, welches die Grünen ansonsten, zu opportuneren Zeiten als Mitregent der „Österreicher“ immer gerne auf eben diese andere Weise bemühten.

Für Nicht-Österreicher: Es geht nämlich einfach nicht in Koglers geistiges Fassungs-Vermögen hinein (welches bei weitem nicht an dessen körperliches heranreicht), dass die Grünen nun sowohl in der Alpenrepublik wie jenseits in Deutschland, angezählt sind, und auf dem politischen Altenteil, traurigen Abschied nehmen müssen von der Macht. Weil in der Demokratie sich der “Volks-“Willen eben ab 50 Prozent plus 1 Stimme manifestiert.

Ursache des ganzen Antifa-Gezeteres: FPÖ-Vorsitzender und Wahlsieger bei der Nationalratswahl vom 29. September, Herbert Kickel, warb für sich – wie man sah – erfolgreich mit dem “Volkskanzler.

Des Koglers fulminanter Geschichtsunterricht im Stile eines Oberlehrers mit Rohrstaberl:

“Es heißt nicht Volkskanzlerwahl!“

Warum aber hat sich bloß der Kogler, vier bunte Jahre lang, von der türkisen Wendehals-ÖVP-„Volkspartei“, von dem Jüngling-Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, den eine linke Zeitung als „Feschist“ geschmäht hatte, an die Schalthebel der Macht bugsieren lassen?

“Es gibt nicht das eine Volk! Was soll das sein? Was ist mit diesen Abgeordneten? Es gibt kein Einheits-Volk.“

– so Kogler im politischen Wahnsinn oder auch Delirium anderweitiger Art. Genau so, wie es dann keinen “Volks”-Wagen oder auch keine “Volks-“Droge Alkohol mehr geben dürfte.

Die ganze Politwahnsinns-Rhetorik war aber noch nicht zu Ende: Als Ober-Geschichtsdeuter der Multi-“Volks”-Nation dozierte dann Grantler Kogler sich noch weiter in Rage. Indem er – allen außer sich selbst – mangelndes Geschichtsbewusstsein vorwarf:

„So viel Geschichtswissen sollten wir dann schon aufbringen. Gerade in Österreich uns daran zu erinnern: Dass die bittersten, die bösesten, die tifftigsten (offenbar eine Koglerscher Neologismus: Anmerkung), und die undemokratischsten und die gewalt-auslösendsten Parolen in unserer Geschichte damit begonnen haben.”

Und dann der ganze geschichts-vergessende Wahnsin pur in Maturanten-Stilistik:

„Ein Volk. Sie wissen, was kommt: Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“

Wann marschiert die Antifa im Namen des “Volkes” ?

Zugegeben: Kogler ist zumindest aus dem Rudimentär-Geschichtsunterricht eine der bekanntesten Wahnsinns-Parolen hängen geblieben. Und: Man darauf wetten, dass Koglers links-grüne Antifa-Demonstranten, dessen rückwärts-fixierte Faschismus-Panik ernst nehmen werden zu ihrem nächsten Gewaltausbruch auf Wiens Prachtstraßen.

Demokratiefeinde: Die Grünen

Dass Kogler sich so dem politischen Wahnsinn hingab, hat natürlich einen Grund: Dass nämlich der von den Grünen wie die Pest abgelehnte FPÖ-Parlamentarier Walter Rosenkranz – eben deshalb, weil das „Volk“ u.a. parlamentarische Gestalten wie Kogler mit dem Mandat einer repräsentativen Demokratie ausgestattet und durchgefüttert hat – nun von knapp 62% der sog. „Volks“-Vertreter zum Ersten Nationalrats-Präsidenten gewählt wurde.

Alles vorbei also: Denn Kogler panische Anti-ÖVP-Agitation bei allen anderen Parteien…

“Wählen Sie nicht Rosenkranz!“

…ist nicht einmal ignoriert worden.

In Wirklichkeit freilich, sind die wirklichen Demokratie-Feinde, jene: Die das demokratische Mehrheits-Prinzip totalitaristisch ablehnen. Denn es war in der Zweiten Republik Österreichs immer üblich gewesen, dass die stimmenstärkste Partei, demnach nun also die FPÖ, den Ersten Nationalratspräsidenten gestellt hat.

Und: Die Zeit für die globalistischen, anti-demokratischsten Agenten a la Kogler scheinen nun auf längere Sicht – und zwar in ganz Europa – vorbei zu sein:

„Die Herren der globalistischen Politik … verkündeten: Wenn in irgendeinem Land nicht die Liberalen die Wahlen gewinnen, dann gibt es dort keine Demokratie mehr. Sie verkünden, dass das Volk eine Gefahr für die Demokratie darstellt.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, ebda)

Nicht vergessen: War es doch gerade Kogler gewesen, der alle Andersdenkende, damals die Covid-Maßnahmen-Gegner – wie könnte es anders sein – als “Neonazis” beschimpfte.

Das SChlimmste für ausgediente Silberrücken ist aber, dass man sie nicht einmal wahrnimmt, weil man sie schon längst nicht mehr ernst nehmen konnte. Indem sie es nicht einmal mehr selbst taten.

Würde man Antifa-Schreihälse wie Kogler aber ernst nehmen… Man müsste sie wegen “Verharmlosung des Nationalsozialismus” anzeigen… Warum aber eigentlich nicht?

