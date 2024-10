Das Ende? Zelenskyj will Waffenstillstand

Laut Wolodymyr Selenskyj könnte der erste Schritt zur Aufnahme von Friedensgesprächen das Ende der russischen Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sein. Gleichzeitig unterbreitete er Moskau ein Angebot.

Die berichtet “Newsweek” laut “Financial Times”. Außerdem sollen die Angriffe auf Frachtschiffe ausgesetzt werden. Wenn also diesbezügliche Fortschritte in den Bereichen Energie und Schifffahrt erzielt werden, wäre dies ein Signal Russland zur Beendigung des Krieges – so Selenskyj.

Zudem unterbreitete der ukrainische Präsident Moskau auch ein Angebot: Die Ukraine würde die Angriffe auf russische Energielieferungen einstellen, wenn Russland ähnliche Angriffe beendet, was zum Ende der aktiven Phase des Krieges führen könnte.

Laut “Financial Times” müsse Selenskyjs Angebot wohl auf die katastrophale Situation auf dem Schlachtfeld zurückzuführen sein: Ist doch den ukrainischen Streitkräften seit ihrer Invasion in Kursk kein Durchbruch gelungen und mussten diese auf der fast 1.000 Kilometer langen Frontlinie zurückweichen.

Außerdem könnte nach den US-Präsidentschaftswahlen das Versprechen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump schlagend werden, der ja den Konflikt im Falle seiner Wiederwahl “am ersten Tag” zu beenden versprochen hatte.

Selenskyj schloss nun auch aus, dass westliche Länder die Ukraine in die NATO aufnehmen könnten, um im Gegenzug Gebiete unter russischer Kontrolle abzutreten. Derzeit wird über die künftigen Sicherheitsgarantien und die Abschreckungspolitik verhandelt.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]