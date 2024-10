“Gewalt an Frauen 89 Prozent mehr” – Wie Antifa-Linke islamistischen Frauenhass leugnet (Video)

Sreenshot zu BILD-Bericht ( https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/neues-hamas-video-die-terroristen-hielten-die-geiseln-als-sklavinnen-664f04902e494d49cec24509)

Das ehemals aggressive Willkommens-Blatt die „BILD“ zieht nun eine erschreckende Bilanz nach 10 Jahren Merkel’scher Open-Border-Politik für großteils illegale männliche Migranten:

„Innerhalb von zehn Jahren: Gewalttaten gegen Frauen explodieren um 89 Prozent“

Das jetzige Kriegstreiberblatt kann „es kaum ertragen“:

„Vergewaltigung, Körperverletzung, Menschenraub: Die Wahrscheinlichkeit, als Frau in Deutschland Opfer einer schweren Straftat zu werden, steigt sprunghaft an.“

Schreckens-Statistik belegt Zusammenhang mit 2015-Migration

„BILD“ liegen, laut eigenen Angaben, exklusiv neueste und erschreckende Zahlen des deutschen Bundesinnenministeriums vor:

Die weiblichen Opfer-Zahlen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen (Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, etc.) weisen seit 2014 ein Plus von fast 89 % auf. Und zwar von 33.021 jährlichen Fällen auf 62.404 Fälle im vergangenen Jahr

Die weiblichen Opfer einer Straftat gegen die körperliche Unversehrtheit (Körperverletzung etc.) stieg im selben Zeitraum um knapp 18 Prozent an.

Die weibliche Opfer-Anzahl einer Straftat gegen die persönliche Freiheit (Menschenraub, Entziehung Minderjähriger, Kinderhandel, Freiheitsberaubung, Zwangsheirat) verzeichnete ein Plus von 41

Im Jahr 2023 wurden 903 Frauen Opfer von versuchtem/vollendetem Mord und Totschlag (2022: 890). Davon waren 331 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt (2022: 312). 146 Frauen wurden Opfer eines vollendeten Mordes und Totschlags in einer Partnerschaft (auch ehemalige Partnerschaft) (2022: 126).

Heillose feministische Relativierung von importierter sexueller Migranten-Gewalt

Zwar erkennen mittlerweile auch linke Feministinnen die Sinnlosigkeit ihrer ideologischen Vertuschung von sexualisierter männlicher Migrationskriminalität. Und zwar aus Eigeninteresse eines Machtverlusts durch die neuesten Wahlergebnisse:

„Islamisten hassen uns Frauen. Genauso wie Rassisten und Antisemiten. Wir sollten aufhören das kleinzureden. Sonst fallen wir den bedrohten Frauen in den Rücken. Mir ist egal, wo die Täter herkommen. Gewalt an Frauen ist Gewalt an Frauen. Da darf es keine Relativierung geben.“

Wobei in dieser Erklärung wieder eine vereinfachende Pauschal-Relativierung mit den üblichen linken Feindbildern „Rassisten und Antisemiten“ stattfindet.

Heillos naiv geben sich dann aber auch die Publizistin zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock und Frauenrechts-Aktivistin Kristina Lunz bei einer Veranstaltung für Frauenrechte. Indem die Frauenrechtlerin wieder aufs Neue sinnentleerte feministische Kampf-Slogans Richtung Bundesregierung produzierte:

„Das Gewalthilfegesetz liegt als Gesetzentwurf auf dem Tisch, aber er wird nicht umgesetzt. Dabei steht das im Koalitionsvertrag.“

Gelernt haben die linksfeministischen Soros-Migrations-Agenten freilich auch netzt noch nichts: Denn ihrer Meinung mangele es in Deutschland nur an Präventionsangeboten, an Beratungs- und Zufluchtsstellen für, von männlicher Gewalt betroffenen Frauen.

Die Ursache für diese sexuelle Multikulti-Gewalt, nämlich der millionenfache Import von Vergewaltigern und Frauenhassern durch illegale Migranten aus archaisch-machistischen Gesellschaften, wird immer noch verleugnet.

Frauenhass und sexuelle Unterdrückung als Teil arabischer Macho-Kulturen

Bestes und abschreckendstes Beispiel dafür: Der Terror-Überfall der Gaza-Terroristen vom 7. Oktober 2023. Dieser verwendet sexuelle Gewalt als Kriegsmittel: Dabei…

…„soll der Gegner soll gedemütigt werden, nach dem Motto ‚Seht her, was wir mit euren Frauen machen!‘“ (Tekkal – BILD)

Diese jahrtausendealte Kriegsunterwerfung eines Volkes zielt aber letztlich auf die Demütigung des männlichen Feindes ab, der – sozusagen – symbolisch „entmannt“ wird.

Ein von der israelischen Armee veröffentlichtes Video zeigt dabei die Gefangennahme und Verschleppung fünf junger Frauen durch Hamas-Terroristen. Dabei unterscheiden sich aber diese Aufnahmen von denen mit männlichen Geiseln. Denn die Palästinenser filmen und verhöhnen ihre weiblichen Opfer und drohen ihnen Vergewaltigung an.

„Hier, diese Mädchen können schwanger werden.“

– so ein Hamas-Peiniger im Video.

Der abgrundtiefe Frauenhass ist kaum erträglich: Die junge Frauen werden als potentielle Sex-Sklavinnen gehalten und geradezu ent-menschlicht:

„Ihr Hunde, wir werden auf euch drauftreten.“

– wie ein Palästinenser die Frauen anbrüllt.

„Weibliche Sexualität von Frauen als etwas Bedrohliches im Islam“

Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal analysierte diesen Frauenhass anhand des Völkermords an den Jesiden, verübt durch die IS-Miliz 2014. Dabei wurden jesidische Frauen und als Sexsklavinnen gehalten.

Und: Dass dieser – tief in islamistischer Ideologie verwurzelte – Frauenhass nach wie vor von westlichen Antifa-Linken und -Feministinnen geleugnet wird, macht diese mitschuldig an Vergewaltigungen nicht nur in Deutschland. Denn, so Tekkal:

„Sexuelle Gewalt gehört ohne Zweifel zum Gewaltrepertoire der Hamas in diesem Krieg.

Gefangene israelische Sexsklavinnen in den Händen der Hams-Terroristen (BILD)

“FAKTENCHECK 2018 – Nein — Kein ´dramatischer´ Anstieg von Messer-Attacken“ (correctiv)

Dass hinter dieser Vertuschungs-Rhetorik aber der sog. Soros-Plan mit dem Ziel der Zerstörung der europäisch-christlichen Nationalstaaten steckt, erkennt man daran, dass etwa das von Soros finanzierte “Faktentchecker”-Kollektiv bewusst, geradezu Orwellsche Fake-News diesbezüglich verbreitet:

„Von einem ’dramatischen Anstieg von Messer-Attacken‘“ könne nämlich „allgemein nicht die Rede sein“. Obwohl „die Anzahl solcher Delikte zwar gestiegen“ wäre, wäre „dieser Anstieg jedoch eher gering.“ (correctiv)

Dabei relativierte die deutsche Grünen-Ex-Politikerin Renate Künast[2] 2016 (aufgrund einer erfolgten Multi-Kulti-Einbürger*er-Axt-Attacke) sogar das Selbstverteidigungsrecht des deutschen Staates: „Dass die Polizei den Angreifer erschossen“ hätte:

„‚Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? Fragen!‘“ (stern)

Und auch die Ex-Grünen-Chefin S. Peter bemühte penetrant einen euro-zentristischen Kollektiv-Schuld-Komplex: Indem sie etwa der Kölner Polizei ‚racial profiling‘ gegenüber verdächtigen NAFRIs vorwarf:

„1000 Personen wurden alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft!“ (Peter, Welt)

Denn: Potentielle Vergewaltiger sind immer nur autochthone Weiße Macho-Schweine!

________________________________________________________________________________________________

