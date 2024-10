Wladimir Putin – Pressekonferenz zu den Ergebnissen des XVI. BRICS-Gipfels (Teil I)

Der Anteil der BRICS-Länder am globalen BIP wird sich bis Ende 2024 – mit steigender Tendenz – auf 36,7 % belaufen. BRICS repräsentiert zum heutigen Stand nahezu 50 Prozent, sprich rund vier Milliarden Menschen der Weltbevölkerung.

Die Einleitung von Wladimir Putin zur Pressekonferenz

Wladimir Putin: Sehr geehrte Damen und Herren!

Der XVI. BRICS-Gipfel ist soeben erfolgreich abgeschlossen worden. Das BRICS Gipfeltreffen bildete den Höhepunkt des russischen Vorsitzes und wurde zugleich zu einem der wichtigsten Ereignisse im globalen politischen Kalender.

Ich habe mehrfach gesagt, dass Russland den BRICS-Vorsitz verantwortungsvoll ausübt. In dreizehn russischen Städten fanden mehr als 200 Veranstaltungen statt. Insbesondere wurden zahlreiche Treffen von Fachministern mit verschiedenen Konferenzen, Seminaren und das Wirtschaftsforum abgehalten. Auch die Sportspiele wurden mit großem Erfolg durchgeführt.

In diesem Jahr arbeiteten wir mit einer erneuerten und erweiterten Mitgliedschaft. Russland als Vorsitzender der BRICS Vereinigung hat alles getan, um die neuen Mitglieder der Organisation so schnell und organisch wie möglich in unsere Familie aufzunehmen. Nach meiner Meinung ist uns das gelungen. Die neuen Mitglieder haben die Arbeit in BRICS erlebt und Möglichkeiten erkannt, um Ergebnisse zu erzielen. Sie haben gespürt, dass das Wichtigste in unserer Vereinigung der gegenseitige Respekt und die verbindliche Berücksichtigung der Interessen der jeweils anderen ist. Ich kann mit Genugtuung feststellen, dass sich alle sehr aktiv an den Arbeitsforen beteiligten sowie nützliche und vielversprechende Ideen und Initiativen vorbrachten.

Was das Gipfeltreffen in Kasan selbst betrifft, so haben, wie Sie bereits wissen, Delegationen aus 35 Staaten und sechs internationalen Organisationen daran teilgenommen. Diese breite Repräsentanz zeigt deutlich die Autorität und Rolle von BRICS, wie auch das wachsende Interesse an einer Zusammenarbeit von Staaten, die eine wirklich unabhängige und souveräne Politik in der Tat auch verfolgen.

Jedes dieser Länder verfolgt seinen eigenen Entwicklungsweg, sein eigenes Modell des Wirtschaftswachstums vor dem Hintergrund seiner eigenen reichen Kultur und Geschichte. In dieser zivilisatorischen Vielfalt und einzigartigen Kombination nationaler Traditionen liegen natürlich die Stärke und das enorme Potenzial für eine Zusammenarbeit nicht nur im Rahmen von BRICS, sondern auch innerhalb des großen Kreises gleichgesinnter Länder, welche die Ziele und Grundsätze der Vereinigung teilen.

Das Programm des Gipfels war sehr reichhaltig. Die BRICS-Mitgliedsländer trafen sich sowohl in kleinen als auch in großen Gruppen und konzentrierten sich auf aktuelle Themen bezüglich BRICS-Aktivitäten mit Perspektiven für den Ausbau der Partnerschaft in drei Hauptbereichen:

Politik und Sicherheit,

Handel und Investitionen

kulturelle und humanitäre Fragen.

Traditionsgemäß wurde auch ein Treffen im Format BRICS-Outreach und BRICS-Plus abgehalten. Dieses Format hat sich bewährt und bietet bereits die Möglichkeit eines direkten und offenen Dialogs zwischen den Mitgliedern der Vereinigung und unseren Freunden und Partnern aus dem globalen Süden und Osten. In diesem Jahr lud der russische Vorsitz zu diesem Treffen die Staats- und Regierungschefs der GUS-Länder sowie Delegationen aus vielen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten und die Leiter der Exekutivorgane einer Reihe internationaler Organisationen ein.

Wir führten einen Meinungsaustausch über die wichtigsten internationalen Probleme, wobei der Schwerpunkt auf der zugespitzten Lage im Nahen Osten lag. Wir haben auch die Aussichten auf eine Interaktion zwischen den BRICS-Mitgliedern und den Ländern des globalen Südens und Ostens im Interesse einer integrativen nachhaltigen Entwicklung erörtert.

Das Wichtigste ist, dass alle Treffen und Veranstaltungen, die ich gerade erwähnt habe, in der traditionellen geschäftsmäßigen und offenen Art von BRICS sowie in einer Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses stattfanden. Diese konstruktive Herangehensweise an die gemeinsame Arbeit ermöglichte es uns, im Laufe von drei Tagen eine breite Palette von Themen gründlich zu erörtern.

Auf dem Gipfeltreffen wurde die BRICS-Erklärung von Kasan gebilligt, in der die Ergebnisse der Diskussionen zusammengefasst sind. Unserer Ansicht nach handelt es sich um ein umfassendes konzeptionelles Dokument mit einer positiven, in die Zukunft gerichteten Agenda. Wichtig ist, dass es das Engagement aller unserer Staaten in Bezug auf den Aufbau einer demokratischeren, inklusiveren und multipolaren Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts und der UN-Charta in gemeinsamer Entschlossenheit bekräftigt und wir uns der Praxis unrechtmäßiger Sanktionen und allen Versuchen, traditionelle moralische Werte zu untergraben, widersetzen.

Die BRICS-Länder sind entschlossen, die Partnerschaft im Finanzsektor zu vertiefen. Wir werden die Kommunikation zwischen Banken weiter verstärken und Mechanismen für gegenseitige Verrechnungen in nationalen Währungen, die von externen Risiken unabhängig sind, schaffen.

Ich möchte auch darauf verweisen, dass meine Kollegen und ich während des Gipfels ausführlich über mögliche gemeinsame Anstrengungen zur weiteren Stimulierung von Investitionen für weiteres Wirtschaftswachstum in den BRICS-Ländern und den Ländern des globalen Südens und Ostens gesprochen haben. Wir werden dies unter anderem mit Hilfe der Neuen Entwicklungsbank und ihrer Präsidentin, Frau Dilma Rousseff, tun.

Russland hat vorgeschlagen, den Vorsitz Brasiliens und seiner Präsidentin, Frau Rousseff [für die Neue Entwicklungsbank], zu verlängern. Wenn man bedenkt, dass Brasilien dieses Jahr den Vorsitz der G20 über hat, wird es im nächsten Jahr den Staffelstab von uns für BRICS übernehmen, um den Vorsitz für BRICS dann [2025] zu übernehmen. Ich will nicht verhehlen, dass wir die Situation um Russland kennen und nicht alle damit verbundenen Probleme, an deren Lösung wir selbst interessiert sind, auf die Institutionen übertragen wollen. Wir werden uns mit unseren eigenen Problemen befassen und sie selbst bewältigen.

Es bestehen gute Aussichten zur Stärkung der sektoralen Zusammenarbeit, Umsetzung neuer Projekte in den Bereichen Industrie, Energie, Logistik, Hochtechnologie und vielen anderen Schlüsselbereichen sowie natürlich für die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern für die Bereiche Kultur, Wissenschaft, Sport, Jugend und Zivilgesellschaft.

In Kasan haben wir bekräftigt, dass BRICS kein geschlossenes Format ist, sondern allen offen steht, welche die Werte von BRICS teilen. Alle BRICS Mitglieder sind bereit, an gemeinsamen Lösungen – ohne Diktate oder Versuche von außen anderen enge Ansätze aufzuzwingen – zu arbeiten. BRICS konnte nicht anders, als auf die wachsende Nachfrage in der Welt nach einer solchen Form der Zusammenarbeit zu reagieren. Dementsprechend haben wir der Frage einer möglichen Erweiterung der BRICS durch die Schaffung einer neuen Kategorie von Partnerstaaten besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Während dieser Tage hatten die Leiter und Mitglieder der Delegationen viele informelle Kontakte. Es fanden zahlreiche bilaterale Treffen, Kontakte und Gespräche statt. Unsere Delegation versuchte, mit den Führern der meisten Teilnehmerländer zusammenzutreffen.

Meine Damen und Herren!

Der Gipfel ist zu Ende. Ich möchte noch einmal allen meinen Kollegen, die nach Kasan gekommen sind, für ihre Beiträge zu unserer gemeinsamen Arbeit danken. Ich möchte betonen, dass diese meines Erachtens überaus wichtig waren. Während unseres gesamten Vorsitzes haben wir die tatkräftige Unterstützung unserer Partner gespürt. Das ist wichtig, zumal die Aktivitäten nicht mit dem Abschluss des Gipfels enden werden: Es gibt eine Reihe wichtiger gemeinsamer Arbeiten, die noch vor Jahresende abgeschlossen werden müssen.

Wie ich bereits sagte, werden wir im nächsten Jahr den Staffelstab der Präsidentschaft an Brasilien übergeben. Natürlich werden wir unseren brasilianischen Freunden alle notwendige Hilfe und Unterstützung dabei zukommen lassen. Wir werden uns weiterhin eng mit allen BRICS-Partnern abstimmen, um die Zusammenarbeit im Rahmen unserer Vereinigung weiter zu verbessern.

Und natürlich möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um der Führung von Tatarstan und dem Bürgermeisteramt von Kasan für ihre Gastfreundschaft und ihr Bemühen, angenehme Bedingungen für unsere gemeinsame Arbeit zu schaffen, aufrichtig zu danken. Ich möchte mich bei den Einwohnern von Kasan für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen, mit denen sie konfrontiert waren: Die Bewältigung von Autokonvois oder die Schließung einiger Autobahnen, wie ich es verstanden habe. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass diese Anstrengungen nicht umsonst waren. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie so gute Bedingungen für unsere Arbeit geschaffen haben. Ich danke Ihnen sehr!

Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, aber haben nur beschränkt Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten, weil ich noch mehrere bilaterale Treffen habe – ich meine an die sieben Zusammenkünfte und ich kann die Kollegen nicht warten lassen. Wenn Sie dennoch Fragen haben, stellen Sie diese, bitte.

***

Wird fortgesetzt

