Israel beendete Gegenschlag gegen den Iran (Videos)

Israel hat heute am frühen Samstagmorgen auf die iranischen Angriffe Anfang Oktober mit gezielten Raketenschlägen reagiert und die Hauptstadt Teheran angegriffen. Nukleare Ziele und Energieinfrastruktur sollen aber verschont geblieben sein. Der Iran hat bereits eine viel größere Reaktion angekündigt. Die USA waren von dem Angriff informiert, beteiligten sich aber nicht daran.

“Als Reaktion auf die monatelangen kontinuierlichen Angriffe des iranischen Regimes auf den Staat Israel führen die israelischen Verteidigungskräfte derzeit Angriffe gegen iranische Militärziele durch.“

– so die “IDF” in einer Erklärung am Samstag um 1:41 Uhr MEZ auf “X”.

– so eine weitere Erklärung.

Alle israelischen Verteidigungs- und Offensivfähigkeiten seien “voll mobilisiert“, berichtete etwa “Bild”.

Und Militärsprecher Daniel Hagari in einem Video weiter:

“Wir werden alles Notwendige tun, um den israelischen Staat und das israelische Volk zu schützen.“

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024