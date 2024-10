„Schwule Scheiße“: Wolfsburg-Stürmer Behrens verweigert Unterschrift auf Regenbogen-Trikot

+ Guterres: „Aufregung“ um Handschlag mit Putin + Frauen-Leiche im Neckar – Iraner in U-Haft + Gewalt gegenüber Frauen explodiert + Nach Van der Bellen Skandal: FPÖ laut Umfrage so stark wie nie! + „Frau“ mit „deutscher Staatsangehörigkeit“ zieht Waffe gegen Beamte + Flüchtlings-Situation in Miesbach „äußerst kritisch“ +



Für Großstudie errechnet: bereits vor einem Jahr über 17 Millionen Impftote weltweit

In einer Großstudie, die bereits im September 2023 fertiggestellt wurde, aber erst im Juli 2024 den wissenschaftlichen Peer-Review-Prozess durchlief, bereiteten Wissenschaftler auf Basis von verfügbaren Daten der südlichen Hemisphäre Todesfälle nach den Impfungen auf.

Die vDFR (vaccine dose fatality rate) variiert je nach Land und Impfdosis von 0,02 % in Neuseeland bei der allgemeinen Bevölkerung bis zu 5 % in Chile und Peru bei älteren Menschen. Weltweit geht man von 16,5 bis 17,5 Millionen Toten aus. Die Gläubigen der Pharmaindustrie und des liebenden und treusorgenden Staates brüllen zunächst stets nach der Quelle: Die Studie „Covid-19 vaccine-associated mortality in the southern hemisphere“ erschien Ende Juli 2024 im Peer-Review Magazin Research and Applied Medicine. Weiterlesen auf report24.news

+++

Schwalmstadt: „Frau“ mit „deutscher Staatsangehörigkeit“ zieht Waffe gegen Beamte und wird erschossen

Die Polizei hat im hessischen Schwalmstadt eine 20-jährige Frau „mit deutscher Staatsangehörigkeit“ erschossen. Die polizeibekannte Täterin hatte zuvor Beamte angegriffen.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen sei die verletzte 20-Jährige noch im Rettungswagen gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft in Marburg und das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. “Es gibt keine Hinweise auf einen politischen, terroristischen oder ähnlichen Hintergrund”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Quelle: stern.de

+++

Frauen-Leiche im Neckar – tatverdächtiger Iraner in U-Haft

„Er legte sich mit allen anderen an“, so ein Zimmernachbar in der „Flüchtlingsunterkunft“ Oberboihingen (Kreis Esslingen).

Iraner festgenommen: Die getötete 66-Jährige war wohl seine Deutschlehrerin. „Er legte sich mit allen anderen an“, so ein Zimmernachbar in der „Flüchtlingsunterkunft“ Oberboihingen (Kreis Esslingen). Die eingerichtete Sonderkommission „Ufer“ sei dem Mann im Zuge der Ermittlungen im persönlichen Umfeld des Opfers auf die Spur gekommen. Unter anderem hätten Zeugenaussagen und gesicherte Spuren zum Ermittlungserfolg beigetragen. Nach „Bild“-Angaben unter Berufung auf Ermittlerkreise wurde der Iraner von der 66-Jährigen unterrichtet. Demnach war die getötete Frau Deutschlehrerin. „Ihre Schüler kamen zu ihr nach Hause“, schildert ein Nachbar.

+++

Gewalt gegenüber Frauen explodiert



Vergewaltigungen, Übergriffe, Belästigungen: Die Gewalt gegen Frauen in Deutschland gerät völlig außer Kontrolle – besonders seit dem Jahr von Merkels Grenzöffnung. Faeser will mit einer bizarren Maßnahme dagegenhalten, wie etwa „empfindliche Sanktionen“.

BERLIN – Die Zahl der Sexualstraftaten hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Waren es 2013 noch 33.756 Opfer von Sexualdelikten, zählten die Behörden letztes Jahr 62.404 Opfer, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Innenministerin Nancy Faeser forderte ein entschlossenes Handeln der Behörden, sowie besseren Schutz für die Opfer: „Wir wollen Frauen besser schützen, indem wir Täter zu Anti-Gewalt-Trainings verpflichten, um ihr aggressives Verhalten zu beenden.“ Wer diese Trainings nicht wahrnehme, solle „empfindliche Sanktionen“ spüren. Zudem müssten Wohnungsbetretungsverbote besser kontrolliert und umgesetzt werden, betonte die Sozialdemokratin. Weiterlesen auf jungefreiheit.de.

Hinweis: UNSER MITTELEUROPA berichtete dazu in einem eigenen Artikel

+++

Nach Van der Bellen Skandal: FPÖ laut Umfrage so stark wie nie!

Die FPÖ gewinnt deutlich in der Gunst der Wähler dazu, nachdem sie keinen Regierungsbildungs-Auftrag erhalten haben. Und es ist noch mehr drin.

Die Freiheitlichen befinden sich weiterhin im Höhenflug: In der aktuellen Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für “oe24” kann die FPÖ mit beachtlichen 33 Prozent einen neuen Höchstwert erzielen. Es nütz der FPÖ nützen, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl vom Bundespräsidenten nicht mit der Regierungsbildung beauftragt worden ist. Ganz anders sieht die Lage für die ÖVP aus: Die Partei verliert zwei Prozentpunkte und liegt nun bei 23 Prozent, deutlich unter ihrem Wahlergebnis vom 29. September (26,3 Prozent). Neuerlicher Minusrekord auch für die SPÖ: Mit 19 Prozent landet sie unter der wichtigen 20-Prozent-Marke.

+++

Flüchtlings-Situation „äußerst kritisch“: Miesbacher Landrat schreibt Brandbrief an Innenminister

Die Flüchtlings-Situation im Landkreis sei „äußerst kritisch“, sagt Landrat Olaf von Löwis (CSU). Mit einem Brandbrief hat er sich nun an den bayerischen Innenminister gewandt – und fordert Unterstützung ein.

Miesbach/Landkreis – Die Lage ist prekär bis aussichtslos – und hat den Landrat jetzt dazu veranlasst, sich per Pressemitteilung direkt an die Öffentlichkeit sowie mit einem dringlichen Brief an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu wenden: Weil der Flüchtlingszustrom nicht abreißt, die Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis aber erschöpft sind, will Olaf von Löwis nun einen „offensiveren Weg“ gehen. Offen spricht er dabei auch zwei besonders heikle Punkte an: die häufigen Widerstände seitens der Bevölkerung und der Gemeinden bei der Gewinnung neuer Unterkünfte sowie die persönlichen Anfeindungen, denen er sich als Landrat ausgesetzt sieht. „Die Lage ist äußerst kritisch, wir brauchen sofortige Unterstützung von oben“, schreibt Löwis in seinem Brief an den Minister.

+++

Guterres: „Aufregung“ um Handschlag mit Putin und „Umarmung mit Lukaschenko“

UNO-Generalsekretär António Guterres hat bei einem Besuch in Russland wegen eines Händedrucks mit Kremlchef Wladimir Putin und einer herzlichen Umarmung mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko scharfe Kritik auf sich gezogen.

Guterres traf bei dem von Moskau ausgerichteten Gipfel, UNSER MITTELEUROPA berichtete, aufstrebender Wirtschaftsnationen (BRICS) auch den als „letzten Diktator Europas“ verschrienen Lukaschenko. Bei einem Treffen kam es zu einer „scheinbar herzlichen“ Umarmung mit dem 70-Jährigen, wie Medien berichteten. Guterres ist somit im Kreuzfeuer der Kreise, die den Ukraine-Krieg bis zum „Endsieg“ gegen Russland befeuern wollen.

+++ RUND UM DEN SPORT +++



„Schwule Scheiße“: Wolfsburg-Stürmer Behrens verweigert Unterschrift auf Regenbogen-Trikot

Berichten zufolge weigerte sich ein ehemaliger Nationalspieler Kevin Behren, ein Trikot des VfL Wolfsburg mit Regenbogen-Logo zu signieren. Wie die „Sport Bild“ berichtet, ereignete sich der Vorfall während einer internen Signierstunde in der letzten Septemberwoche.

Die Marketingabteilung hatte die Spieler gebeten, Fanartikel für unterschiedliche Zwecke zu unterschreiben. Behrens, soll diese Bitte mehrmals abgelehnt haben und dabei die Bemerkung gemacht haben: „So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht“. Diese Aussage sorgte laut den Mainstreammedien bei den Vereinsmitarbeitenden angeblich für maximale Bestürzung. Der Vorfall sei sofort an die sportliche Leitung weitergeleitet worden, heißt es z.B. beim aufgeregten T-Online-Portal. […] Behrens hat man zwischenzeitlich weitgeklopft, so dass sich dieser öffentlich für seine Aussagen entschuldigte und erklärte: „Meine spontanen Äußerungen waren völlig unangemessen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das Thema wurde intern besprochen, und ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht weiter äußern möchte.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

