London: Zehntausende protestieren gegen Inhaftierung von Migrationskritiker Robinson (Videos)

Zehntausende Anhänger von Tommy Robinsons protestierten gestern im Zentrum Londons, nachdem die Polizei ihn in Gewahrsam genommen hatte.

Die Sprechchöre “Oh Tommy, Tommy!” und “Wir wollen Starmer raus!” waren vor der Victoria Station bei der Kundgebung von „Unite The Kingdom“ am Samstag zu hören.

pic.twitter.com/4BIMD1OKOx

Thousands of people are gathering in London for the Tommy Robinson protest.

Nun wird erwartet, dass ein Gegenprotest von der Antifa “Stand Up to Racism” stattfinden wird. Diese hatte ihre Unterstützer dazu aufgerufen, zu einer “massiven antifaschistischen Demonstration auf die Straße zu gehen”.

Robinson inhaftiert wegen Anti-Migrations-Manifestationen und Film “Silenced”

Der 41-jährige Robinson, mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon, wurde der Missachtung des Gerichts beschuldigt, nachdem im Juli bei einer Demonstration auf dem Trafalgar Square den Film „Silenced“gezeigt hatte, welcher im Mai 2023 in die Kinos kam. Darin wiederholt der Journalist Robinson erneut seine verbotenen Behauptungen gegen den Syrer. Und er beschreibt die daraus resultierenden Folgen als eine…

…”Geschichte darüber, wie das Gesetz von der extremen Linken und Islamisten manipuliert und ausgenutzt wird, um das Leben aller zu zerstören, die sich gegen das sogenannte progressive, sogenannte liberale Narrativ aussprechen.“

Am Freitag war er auf der Polizeiwache von Folkestone erschienen, wo er vor seiner Anhörung am Montag vor dem Woolwich Crown Court in Untersuchungshaft genommen wurde. Die britischen Behörden werfen ihm vor: Er habe gegen eine Anordnung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2021 verstoßen, die es ihm untersagte, verleumderische Anschuldigungen gegen einen syrischen Flüchtling zu wiederholen, der ihn erfolgreich verklagt hatte.

Dabei wird Vorführung des Films “Silenced” während einer Demonstration auf dem Trafalgar Square als eine von sechs Aktionen zwischen Juni und Juli, die angeblich gegen das Verbot verstoßen haben sollen.

Robinson wurde am Freitag angeklagt, der Polizei keinen Zugangscode für Mobiltelefone gemäß „Terrorism Act 2000“ zur Verfügung gestellt zu haben – wie die Polizei von Kent mitteilte.

Yesterday the state locked Tommy Robinson up in the hope his followers would stay home today

But it failed miserably

Right now massive crowds are marching through London streets chanting “Oh Tommy Tommy”

You love to see it

pic.twitter.com/ClWcxBk8C4

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) October 26, 2024