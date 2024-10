KI-Fake-Parabel: Zwerg Olaf als Kapitän mit Mannschaft auf sinkender “Deutschland” (Video)

MS Deutschland vor Aufnahme von Asylanten

“Die MS Deutschland, jahrelang eines der besten und mächtigsten Schiffe der Welt, war mit neuer Besatzung unterwegs: Keiner von ihnen hatte Ahnung wie man so ein Schiff steuert, die meisten von ihnen waren sogar ohne Ausbildung. Die Rederei hatte sie aber ausgewählt. Und so geschah es: Der Proviant wurde immer geringer. Doch das war ihnen egal: In jedem Hafen legten sie an und ließen immer mehr Leute auf das Schiff. Diese wurden mit kostenloser Vollverpflegung gelockt.

Sie dachten: ‘Alles wird gut!”

Auf der ersten und letzten Reise waren mit an Bord natürlich der Kapitän: Der kleine vergessliche Zwerg Olaf der saß zwar am Steuerrad, war aber viel zu klein, um überhaupt mal aus dem Fenster zu sehen…“

