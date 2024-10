Migranten-Unruhen in Lissabon – Antifa-Medien: “Protest gegen Diskriminierung” (Videos)

Für die internationalen Pro-Migrations-, Multikulti- und Canel-Culture-NGOs sowie deren gleichgeschalteten System-Medien ist es der ersehnte Anlass:

Der linke ORF framte euphemisierend-wohlwollend von:

„Lissabon: Protest nach Tod eines Schwarzen nach Polizeieinsatz”

Verursacht durch den…

…“Tod eines schwarzen Mannes nach einem Polizeieinsatz vor knapp einer Woche“.

Suggeriert wird eine friedlicher Protest von…

…“mehrere(n) tausend Menschen gegen Polizeigewalt sowie Diskriminierung“

– wie „Europapress“ berichtete.

Milhares de pessoas enchiam uma avenida de Lisboa, homenageando e exigindo justiça para Odair Moniz e todas as vítimas de violência policial.

Enquanto isso, um grupo de deputados do Chega conversava sobre armas e como as poderiam utilizar contra os manifestantes pacíficos. pic.twitter.com/sZg3hGMI40 — Vida Justa (@VidajustaPt) October 27, 2024

Einseitige Funktionalisierung durch Migrations-Lobby

Der Fall und dessen mediale Einseitigkeit erinnert an ähnliche Fälle der Funktionalisierung durch „Black Live matters“: Die Demonstranten…

…“trugen unter anderem Plakate mit der Aufschrift „Gerechtigkeit für Odair Moniz“ in Gedenken an den 43-Jährigen aus dem Inselstaat Kap Verde, wie auf Fotos zu sehen war.“ (ORF)

In Wirklichkeit aber handelt es sich dabei um eine Rassenrevolte, seit einer Woche, angeheizt durch Migranten und linke Antifas. „Focus“ kommt der Sache schon näher:

„Lissabon befindet sich im Ausnahmezustand. Ausschreitungen, Brände und zahlreiche Festnahmen halten die Stadt seither in Atem.“

Schwarzer widersetze sich Polizei mit Stichwaffe

Am frühen Morgen des 21. Oktober war der gebürtige Kap-Verde Odair Moniz während einer Polizei- Routine-Kontrolle ums Leben gekommen. Er lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten und hatte eine Stichwaffe bei sich, mit welcher er die Polizisten bedroht habe soll. Ein Polizist gab dabei Schüsse ab. Der Verletzte starb danach im Krankenhaus. Eine interne Untersuchung der Polizei wurde angeordnet.

As primeiras imagens da morte de Odair Moniz, de 43 anos, homem abatido pela PSP na Cova da Moura depois de desobedecer a uma ordem policial e de ter tentado atacar os agentes com uma arma branca. pic.twitter.com/wtvhwDY86G — Mundo Vivo (@mundo__vivo) October 22, 2024

Großraum Lissabon im Ausnahmezustand

Insgesamt wurden über 100 Fälle öffentlicher Unruhen sowie 20 Festnahmen – wie „Público“ berichtete. Und zwar im gesamten Großraum Lissabon, besonders betroffen waren Stadtteile mit hoher Migrantenquote, sowie aus früheren portugiesischen Kolonien in Afrika.

What’s happening in Portugal?

Odair Moniz, an African immigrant was shot by a police officer after resisting arrest and allegedly attempting to attack the officer with a knife.

People are “protesting” in some neighborhoods of Lisbon, destroying public and private property. Is… pic.twitter.com/Ind6dhuzME — Causa Cognita (@causa_cognita) October 23, 2024

Begonnen hatte die Multikulti-Revolte bereits am letzten Montag- und Dienstagabend: Gewalttätige Demonstranten bewarfen Polizisten mit Steinen und beschädigten zwei Polizeifahrzeuge. Zwei Busse und neun weitere Fahrzeuge wurden angezündet.

Laut lokalen Medienberichten beteiligten sich an den Ausschreitungen junge Menschen mit “Migrationshintergrund” aus “benachteiligten” Vierteln leben. Auslöser der Spannungen war der Tod eines 43-jährigen Kapverden.

🇵🇹 In Lissabon herrscht seit zwei Nächten der absolute Ausnahmezustand.

Gewalt folgten auf den Tod des 43-jährigen Odair Moniz, der am Montag in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Cova da Moura in Amadora von einem Beamten erschossen worden war. pic.twitter.com/YRW4j3CqNN — AldousHuxley (@AHuxley1963) October 24, 2024

Casus belli für linke Atifa-NGOs und Medien

Diese schlachten den Fall einseitig präjudizierend aus: So sprach sich „SOS Racism“ – wie üblich – von “Polizeibrutalität” und äußerte sich besorgt und zweifelhaft darüber,…

…”was das wahre Motiv für die Polizeiaktion gewesen sein könnte“.

Und der ORF spielte die Multikulti-Revolte wie gewohnt herunter: Wonach es in Lissabon…

…“aus Protest und Wut über das Vorgehen der Polizei vereinzelt (!) zu Ausschreitungen mit brennenden Autos und Müllcontainern“…

…gekommen sei.

Unrest in Lisbon intensified for a second day after Odair Moniz, a Black man, was fatally shot by police. Protesters set buses on fire and police raided homes, including that of Moniz’s mourning family, and assaulted a 19-year-old girl. pic.twitter.com/83xCRarynH — redstreamnet_ (@redstreamnet_) October 23, 2024

