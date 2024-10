Zamieszki migrantów w Lizbonie – media Antify: „Protest przeciwko dyskryminacji” (wideo)

Dla międzynarodowych pro-migracyjnych, wielokulturowych i kanelowych organizacji pozarządowych i ich zsynchronizowanych mediów systemowych jest to okazja, na którą czekali z utęsknieniem:

Lewicowy ORF eufemistycznie i życzliwie opisał to jako:

„Lizbona: protest po śmierci czarnoskórego mężczyzny w wyniku akcji policji”.

Spowodowany przez…

… „Śmierć czarnoskórego mężczyzny po akcji policji niecały tydzień temu”.

Wiadomość sugeruje pokojowy protest przez…

… „kilka tysięcy osób przeciwko policyjnej przemocy i dyskryminacji”

– jak donosi „Europapress”.

Milhares de pessoas enchiam uma avenida de Lisboa, homenageando e exigindo justiça para Odair Moniz e todas as vítimas de violência policial.

Enquanto isso, um grupo de deputados do Chega conversava sobre armas e como as poderiam utilizar contra os manifestantes pacíficos. pic.twitter.com/sZg3hGMI40 — Vida Justa (@VidajustaPt) October 27, 2024

Jednostronna funkcjonalizacja przez lobby migracyjne

Sprawa i jej jednostronność w mediach przypomina podobne przypadki funkcjonalizacji przez „Black Live matters”: demonstranci…

… „nieśli transparenty z napisem »Sprawiedliwość dla Odaira Moniza« ku pamięci 43-latka z Republiki Zielonego Przylądka, co można było zobaczyć na zdjęciach”. (ORF)

W rzeczywistości jednak są to trwające od tygodnia zamieszki na tle rasowym, podsycane przez migrantów i lewicowych antyfaszystów. „Focus” przybliża sprawę:

„Lizbona w stanie wyjątkowym. Zamieszki, pożary i liczne aresztowania trzymają miasto w napięciu od tamtego czasu”.

Czarnoskóry mężczyzna stawia opór policji z bronią kłutą

Wczesnym rankiem 21 października Odair Moniz, pochodzący z Republiki Zielonego Przylądka, został zabity podczas rutynowej kontroli policyjnej. Wdał się w pościg z funkcjonariuszami i miał przy sobie broń kłutą, którą podobno groził policjantom. Funkcjonariusz policji oddał strzały. Ranny mężczyzna zmarł później w szpitalu. Zarządzono wewnętrzne dochodzenie policyjne.

As primeiras imagens da morte de Odair Moniz, de 43 anos, homem abatido pela PSP na Cova da Moura depois de desobedecer a uma ordem policial e de ter tentado atacar os agentes com uma arma branca. pic.twitter.com/wtvhwDY86G — Mundo Vivo (@mundo__vivo) October 22, 2024

Lizbona w stanie wyjątkowym

Jak donosi „Público”, odnotowano łącznie ponad 100 przypadków niepokojów społecznych i 20 aresztowań. Dotknięty został cały obszar metropolitalny Lizbony, w szczególności dzielnice o dużej populacji imigrantów i z byłych portugalskich kolonii w Afryce.

What’s happening in Portugal?

Odair Moniz, an African immigrant was shot by a police officer after resisting arrest and allegedly attempting to attack the officer with a knife.

People are “protesting” in some neighborhoods of Lisbon, destroying public and private property. Is… pic.twitter.com/Ind6dhuzME — Causa Cognita (@causa_cognita) October 23, 2024

Wielokulturowa rewolta rozpoczęła się już w poniedziałek i wtorek wieczorem: agresywni demonstranci obrzucili kamieniami funkcjonariuszy policji i uszkodzili dwa pojazdy policyjne. Podpalono dwa autobusy i dziewięć innych pojazdów.

Według doniesień lokalnych mediów, w zamieszkach wzięli udział młodzi ludzie o „pochodzeniu migracyjnym” z dzielnic „znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”. Napięcia wywołała śmierć 43-letniego mieszkańca Wysp Zielonego Przylądka.

1/2

🇵🇹 In Lissabon herrscht seit zwei Nächten der absolute Ausnahmezustand.

Gewalt folgten auf den Tod des 43-jährigen Odair Moniz, der am Montag in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Cova da Moura in Amadora von einem Beamten erschossen worden war. pic.twitter.com/YRW4j3CqNN — AldousHuxley (@AHuxley1963) October 24, 2024

Casus belli dla lewicowych organizacji Atifa-NGO i mediów

Wykorzystują one sprawę w jednostronny, szkodliwy sposób: „SOS Rasizm”, na przykład, mówił – jak zwykle – o »brutalności policji« i wyrażał zaniepokojenie i wątpliwości co do…

… „jaki mógł być prawdziwy motyw działań policji”.

ORF jak zwykle bagatelizowała wielokulturowe zamieszki: W Lizbonie chodziło, według tej rządowej austriackiej stacji telewizyjnej, o…

… „z protestu i gniewu na działania policji, doszło do odosobnionych (!) zamieszek z płonącymi samochodami i kontenerami na śmieci”…

Unrest in Lisbon intensified for a second day after Odair Moniz, a Black man, was fatally shot by police. Protesters set buses on fire and police raided homes, including that of Moniz’s mourning family, and assaulted a 19-year-old girl. pic.twitter.com/83xCRarynH — redstreamnet_ (@redstreamnet_) October 23, 2024

***

