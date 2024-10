Londyn: Dziesiątki tysięcy protestują przeciwko uwięzieniu krytyka migracji Robinsona (wideo)

Dziesiątki tysięcy zwolenników Tommy’ego Robinsona protestowało wczoraj w centrum Londynu po tym, jak policja zabrała go do aresztu.

Śpiewy „Oh Tommy, Tommy!” i „Chcemy wyrzucić Starmera!” można było usłyszeć przed Victoria Station podczas sobotniego wiecu „Unite The Kingdom”.

Thousands of people are gathering in London for the Tommy Robinson protest.

Oczekiwano, że kontrprotest zostanie zorganizowany przez antyfaszystowską grupę „Stand Up to Racism”. Organizacja wezwała swoich zwolenników do wyjścia na ulice w celu zorganizowania „masowej demonstracji antyfaszystowskiej”.

Robinson uwięziony za antyimigracyjne manifestacje i film „Silenced”

41-letni Robinson, naprawdę nazywający się Stephen Yaxley-Lennon, został oskarżony o obrazę sądu po pokazaniu filmu „Silenced”, który ukazał się w kinach w maju 2023 r., podczas demonstracji na Trafalgar Square w lipcu. W filmie dziennikarz Robinson powtarza swoje zakazane zarzuty wobec Syryjczyka. A wynikające z tego konsekwencje opisuje jako…

„opowieść o tym, jak prawo jest manipulowane i wykorzystywane przez skrajną lewicę i islamistów do niszczenia życia każdego, kto wypowiada się przeciwko tak zwanej postępowej, tak zwanej liberalnej narracji”.

Pojawił się na posterunku policji w Folkestone w piątek, gdzie został zatrzymany w areszcie przed rozprawą w Woolwich Crown Court w poniedziałek. Brytyjskie władze go oskarżają: Naruszył on nakaz Sądu Najwyższego z 2021 r. zakazujący mu powtarzania zniesławiających zarzutów wobec syryjskiego uchodźcy, który z powodzeniem pozwał go do sądu.

Wymienia pokazy filmu „Silenced” podczas demonstracji na Trafalgar Square jako jedno z sześciu działań między czerwcem a lipcem, które rzekomo naruszyły zakaz.

Robinson został oskarżony w piątek o niedostarczenie policji kodu dostępu do telefonu komórkowego zgodnie z ustawą o terroryzmie z 2000 r., według policji w Kent.

Yesterday the state locked Tommy Robinson up in the hope his followers would stay home today

But it failed miserably

Right now massive crowds are marching through London streets chanting “Oh Tommy Tommy”

You love to see it

