Orban nach umstrittenen Wahlen auf Besuch in Georgien (Video)

Die politische Lage nach den Parlamentswahlen in Georgien ist unübersichtlich: Sowohl Opposition als Regierungspartei reklamieren den Wahlsieg für sich. Eine große Demonstration wurde von der Opposition organisiert: Wird wieder eine US-Farbenrevolution inszeniert?

Orban in Tiflis

In der Zwischenzeit stattet der ungarische Ministerpräsident dem Kaukasus-Land vom 28. und 29. Oktober einen offiziellen Besuch ab. Laut Medienberichten wurde Orban vom georgischen Ministerpräsident Irakli Kobakhidze eingeladen, flankiert von einer Wirtschaftsdelegation unter Führung des ungarischen Ministers für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó. Danach werden Kobakhidze und Orbán eine gemeinsame Presseerklärung abgeben.

Orban nahm die Provokationen gegen ihn gelassen:

⭕️In #Tbilisi , protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze . ⭕️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia ’s ruling party in the recent elections. #GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa

Panik in Brüssel

Unterdessen herrscht wie üblich in Brüssel Panik, wenn es jemand wagt, die Dinge komplexer zu sehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen übte sich insofern im gewohnt libaralen Demokratie-Framing:

„Die Menschen in Georgien kämpfen für die Demokratie. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was an diesem Wochenende passiert ist. Das Recht auf schnelle, transparente und unabhängige Untersuchung von Unregelmäßigkeiten. Denn freie und faire Wahlen sind das Herzstück der europäischen Werte.“

The people of Georgia have been fighting for democracy.

They have a right to know what happened this weekend.

A right to see that irregularities are investigated swiftly, transparently, independently.

As free and fair elections are at the core of European values. pic.twitter.com/YXlBUdkVhS

