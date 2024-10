Prezydent Austrii zleca przegranym w wyborach ÖVP-SPÖ utworzenie rządu – AKTUALIZACJA: “Dyktatorska lewica” (Musk)

AKTUALIZACJA 29.10. 2024:

„Dyktatorscy lewacy” (Musk)

Założyciel Tesli, miliarder i właściciel „X” Elon Musk skomentował tweeta szwedzkiego dziennikarza, który skrytykował fakt, że „prezydent Austrii zerwał z (parlamentarną) tradycją”, a tym samym „nie zlecił prawicowo-konserwatywnej Partii Wolności utworzenia rządu” – „pomimo (ich) zwycięstwa w wyborach”.

Musk potwierdził tę postawę jeszcze wyraźniej:

„Hipokryzja dyktatorskiej lewicy, która udaje, że broni demokracji, podczas gdy w rzeczywistości jest jej przeciwna!”.

BREAKING: The Austrian president has broken with custom and has not appointed the right-wing Freedom Party to form a government despite winning the election.

So the right-wing won the election but won’t be allowed to try and form a government.

— PeterSweden (@PeterSweden7) October 22, 2024