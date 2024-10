Lewicowcy wściekli i bezradni: Orban w austriackim parlamencie AKTUALIZACJA: Orban naśmiewa się z Antify (wideo)

Nasz węgierski korespondent ELMAR FORSTER, austriacki emigrant na Węgrzech od 1992 r.

Orban naśmiewa się z Antify (wideo)

„To było szybkie”: Po pięciu minutach 20 bohaterów Antify znów zniknęło…

Lewicowcy wściekli i bezradni: Orban ante Portas w austriackim parlamencie

W czwartek, 31.10. szef węgierskiego rządu Viktor Orbán spotkał się z nowo wybranym przewodniczącym Rady Krajowej FPÖ Walterem Rosenkranzem. Były wicekanclerz partii Zielonych Kogler dostrzega zmierzch bogów na austriackim horyzoncie politycznym: „Chodzi o symbol i sygnał, a ten sygnał jest fatalny”.

To, co jest szczególnie obraźliwe dla lewicy, to załamanie mentalności politycznej:

W spotkaniu w sali przyjęć uczestniczył również lider FPÖ i członek-założyciel austriackiej grupy „partriotów” UE Herbert Kickl, a także sekretarz generalny Christian Hafenecker, szef delegacji UE Harald Vilimsky i członek Rady Narodowej Susanne Fürst.

Jest to partia, która z prawie 29% wszystkich głosów i wzrostem głosów o prawie 13%, pozostawiła dwie przegrane partie rządowe, ÖVP (minus 11%) i Zielonych (minus 5,66%), daleko w tyle w ostatnich wyborach do Rady Narodowej. A teraz ma być trzymana z dala od rządu przez niedemokratyczne intrygi lewicowo-zielonego prezydenta federalnego van der Bellena.

Kogler jest oszołomiony własną prognozą:

„Kogo on zaprasza? Antydemokratę, antyeuropejczyka i apologetę Putina”.

Dalekowzroczny, ale także polityczny przegrany w sensie wróżbity:

„My, Zieloni, nie chcemy i nie pozwolimy na te niepożądane zmiany w naszym kraju”.

I to wbrew większości Austriaków.

Jednak ultra-feministyczna była liderka Partii Zielonych Koglera, Sigrid Maurer, zachowała się jak niepoprawna agentka migracyjna, krytykując skuteczną politykę rodzinną Orbána przeciwko LGBTQ:

„Na Węgrzech rodzice są nagradzani za posiadanie dzieci, samotne matki odchodzą z pustymi rękami”.

A 20-procentowa partia SPÖ nie może już uwierzyć w utratę globalnego znaczenia politycznego przez nią i lewicę:

„Ci, którzy mają Orbána za wzór do naśladowania, szkodzą krajowi i jego mieszkańcom. Zamiast pracować nad rozwiązaniami dla głównych wyzwań, Kickl i spółka po raz kolejny pokazują, że chcą odgrodzić Austrię i orbanizować nasz kraj”.

– powiedział lider partii Andreas Babler.

Tym razem kanclerz Nehammer nie jest apologetą Orbana

W żenujący sposób unika Orbana: teraz, gdy nie chce naruszyć dobrej woli zielono-lewicowego prezydenta federalnego van der Bellena w trakcie negocjacji rządowych z przegranymi z SPÖ. Chociaż Nehammer – kiedy było to stosowne – zabiegał o Orbana w Austrii.

Orban jako polityk pokojowy w Wiedniu

Podekscytowanie wywołane wizytą Orbana w parlamencie jest oczywiście irracjonalne: ściśle rzecz biorąc, jest to wizyta prywatna. Aczkolwiek zwyczajowa, globalno-historyczna: Węgierski premier bierze dziś udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez szwajcarski tygodnik „Weltwoche” – wraz z byłym socjalistycznym kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem na temat pokoju w Europie. -Dla unijnych podżegaczy wojennych i ich fasadowych demokratów jest to kolejna porażka.

Garstka lewicowych aktywistów marudzi

Około 20 lewicowych aktywistów z Młodzieży Socjalistycznej (SJ) – znanej z antyaustriackiej postawy – demonstrowało dziś przed parlamentem.

