Nur sie schaffen das: USA & Israel in UN im Alleingang gegen Kuba & den Rest der Welt

187 Länder der UN-Generalversammlung [UNGA] fordern alle Jahre wieder von der USA, das Wirtschafts-, Handels- Finanzembargo gegen Kuba zu beenden. Der Außenminister Kubas qualifizierte das Embargo [seit 1960] als Akt des Genozids und Verbrechens gegen die Humanität.

Die Pressemitteilung [GA/12650] der UN-Generalversammlung

zur Resolution, die am 30.10.2024 zur Abstimmung gelangte

Die Generalversammlung bekräftigte heute ihre Forderung an die Vereinigten Staaten, ihr Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargo gegen Kuba zu beenden, indem Kubas Außenminister die Blockade gegen seine Regierung als „Handelskrieg“ und „Verbrechen des Genozids“ bezeichnete.

Die 193 Mitglieder der Generalversammlung verabschiedeten ihre jährliche Resolution zur „Notwendigkeit der Beendigung des Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargos der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba“ (Dokument A/79/L.6) mit 187 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen (Vereinigte Staaten, Israel) und 1 Enthaltung (Republik Moldau). Die Versammlung hatte ihre Debatte zu diesem Thema am Dienstag aufgenommen (siehe Pressemitteilung GA/12549).

In der heute verabschiedeten Resolution fordert die Versammlung andere Staaten, die Gesetze oder Maßnahmen zur Unterstützung der Blockade gegen Kuba anwenden oder weiterhin anwenden, auf, diese so bald wie möglich aufzuheben oder für ungültig erklären zu lassen.

„Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragte Bruno Rodriguez Parrilla, Kubas Außenminister, die Versammlung und erinnerte daran, wobei das Gremium seit 1992 auf ein Ende der Blockade drängt.

„Lasst Kuba leben; lasst Kuba in Frieden leben“, betonte er und bezeichnete die Blockade als ‚eine eklatante, massive und systematische Verletzung der Menschenrechte unseres Volkes‘ und als ‚das umfassendste, umfassendste und am längsten bestehende System einseitiger Zwangsmaßnahmen, das jemals gegen ein Land verhängt wurde‘.

Herr Parrilla erinnerte daran, dass kubanische Familien vom 18. bis 23. Oktober keinen Strom hatten, außer ggfs. für ein paar Stunden. „Vielen kubanischen Familien fehlte fließendes Wasser; Krankenhäuser arbeiteten unter Notbedingungen, Schulen und Universitäten setzten ihren Unterricht aus; [und] Unternehmen unterbrachen ihre Tätigkeit“, erläuterte er.

Seit 2019 [Anmerkung der Redaktion: Unter der Administration von Donald Trump] haben die Vereinigten Staaten härtere Maßnahmen des „Wirtschaftskriegs“ ergriffen, um die Lieferung von Treibstoff und Ersatzteilen zu verhindern, die für die Instandhaltung der kubanischen Kraftwerke und des Stromnetzes benötigt werden. „Die Regierung von Präsident Joseph Biden neigt dazu zu behaupten, dass ihre Politik darin besteht, dem kubanischen Volk zu helfen und es zu unterstützen“, sagte er schloss die Frage an: „Wer würde eine solche Behauptung glauben?“

Der Schaden, der Kuba seit der Verhängung der Blockade vor etwa 62 Jahren zugefügt wäre, belaufe sich auf 1,499 Billionen US-Dollar, wenn man den Wert des US-Dollars gegenüber dem Goldpreis berücksichtigte, sagte er. In den letzten 18 Jahren der Blockade hätte Kuba 252 Billionen US-Dollar verloren. Er fügte hinzu:

Der Imperialismus verwarnt die ganze Welt, dass jede Nation, die es wagte, ihre Souveränität entschlossen zu verteidigen und ihre eigene Zukunft zu gestalten, für solches rebellisches Verhalten einen Preis zu entrichten hätte.

„Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht“, fuhr er fort und erklärte, dass die kumulierten Kosten einer viermonatigen Wirtschaftsblockade 1,6 Milliarden US-Dollar ausmachten. Dieser Betrag würde ausreichen, um ein ganzes Jahr lang ‚allen kubanischen Familien einen Lebensmittelkorb mit Rationen zu liefern‘. Mit 12 Millionen US-Dollar könnte Kuba Insulin kaufen, das zur Behandlung aller seiner Diabetespatienten benötigt werde. Die Verluste, die durch die Blockade innerhalb eines einzigen Tages entstünden, überstiegen diesen Betrag. „Die Regierung der Vereinigten Staaten ist sich der direkten und indirekten Auswirkungen ihrer Politik auf das kubanische Gesundheitssystem und der Folgen unvollständiger Behandlungen, verzögerter Behandlungen und aufgeschobener Operationen vollkommen bewusst“, sagte er.

Dem widersprach der Vertreter der Vereinigten Staaten, der seine Gegenstimme zur Resolution erhob: „Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite des kubanischen Volkes.“

In Kuba sässen nach wie vor etwa 1.000 zu Unrecht inhaftierte politische Gefangene hinter Gittern – mehr als jemals zuvor in der jüngeren Geschichte des Landes, erinnerte er. „Fast 700 dieser Inhaftierungen stehen im Zusammenhang mit den historischen Protesten vom 11. Juli 2021“, fügte er hinzu. „Diese Menschen schmachten unter schrecklichen Bedingungen in kubanischen Gefängnissen, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung wahrgenommen haben.“

Die kubanische Regierung hätte sich mit der Beantwortung mehrerer Anfragen zur Untersuchung der Menschenrechtslage, einschließlich der Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit, Zeit gelassen. „Einige dieser Anfragen sind seit mehr als 10 Jahren anhängig“, sagte er den Mitgliedstaaten. Sanktionen wären ein Element der umfassenderen Bemühungen, die Demokratie voranzutreiben und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Kuba zu fördern. Angesichts der unzähligen Herausforderungen, mit denen das kubanische Volk konfrontiert sei, sähen die Sanktionen der Vereinigten Staaten Ausnahmen für den Export von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen grundlegenden Gütern auf die Insel vor.

Auch andere Redner verurteilten die Blockade gegen Kuba, darunter die Delegierte Boliviens, die sagte, dass die Missachtung dieser jährlichen Resolutionen zeige, dass einige Mitgliedstaaten einen eklatanten Mangel an Respekt zeigten und fügte hinzu:

Sie respektieren die Entscheidungen nicht, die ihnen nicht passten.

Das „unmoralische Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargo“ müssten sofort aufgehoben werden und er sagte weiter: „Der Kampf des kubanischen Volkes ist auch der Kampf Lateinamerikas und der Karibik und der Kampf aller Völker der Welt.“

Der Delegierte des Iran sagte, dass die unmenschlichen Sanktionen und die Blockade, die unter dem Vorwand der Förderung der Demokratie verhängt wären, das ungerechteste und am längsten andauernde System einseitiger Maßnahmen darstelle, das jemals gegen ein Land verhängt worden wäre und fügte an:

Die Sanktionen gegen Kuba kommen einer Militärblockade gleich, die nach dem modernen Völkerrecht verboten ist.

Das Embargo gegen Kuba müsse sofort und bedingungslos beendet werden. Dies würde nicht nur dem kubanischen Volk Erleichterung bringen. Es würde auch ein Zeichen setzen, dass die Ära des Wirtschaftsterrorismus ein Ende haben muss.

Der Vertreter Ungarns, der für die Europäische Union in ihrer Eigenschaft als Beobachter und zur Erklärung der Resolution nach der Abstimmung sprach, sagte, dass die Aufhebung des Embargos Wirtschaftsreformen effektiver machten und die Öffnung der kubanischen Wirtschaft zum Nutzen des kubanischen Volkes erleichtern könnte. Die Europäische Union werde weiterhin nach Möglichkeiten suchen, mit Kuba an potenziellen Projekten in verschiedenen Bereichen wie den Menschenrechten zusammenzuarbeiten und merkte an:

Das Embargo der Vereinigten Staaten und die damit verbundenen Maßnahmen tragen nicht zur Förderung dieser Ziele bei. Im Gegenteil, sie behindern deren Erreichung.

Sie fügte hinzu, dass der Regionalblock deshalb für den Text gestimmt habe.

Der Vertreter von Timor-Leste sagte:

Das kubanische Volk hat das Recht, sich frei von restriktiven Maßnahmen an der Weltwirtschaft zu beteiligen.

Kuba habe auch internationale Solidarität bewiesen, unter anderem durch die Bereitstellung unschätzbarer Hilfe für sein Land. Ein kooperativer Ansatz könne zu einem nachhaltigen Ergebnis führen, was Kuba, den Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft insgesamt zugutekäme, in einer gerechten Welt, in der die Souveränität respektiert würde, betonte er.

*

Soweit die Pressemitteilung [GA/12650] der UNGA vom 30.10.2024.

Über 150 Länder und 30 UN-Agenturen gaben ihre Stellungnahmen zu den verschärften Sanktionen gegen Kuba ab und im Report an den General Sekretär im UN-Dokument UNGA 79th Session, Item 37 vom 5. August 2024 sich wiederfinden:

Wir bringen nachstehend auszugsweise die schriftlichen Stellungnahmen von einem Organ des UN-Systems und einer Beobachter Organisation [South Centre] zu den notorischen Verstößen der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die UN-Charta und das Völkerrecht:

Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik vom 28.4.2024:

Hintergrund: Verschärfung des Embargos

während der Präsidentschaft von Donald Trump und weitere Sanktionen

Mit dem Amtsantritt von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten kam es zu einem Rückschlag in der Annäherungspolitik zwischen Washington und Havanna. Die zuvor gelockerten Restriktionen wurden mit noch größerer Härte wieder eingeführt und das seit Jahrzehnten bestehende Embargo verschärft. Diese Eskalation hatte erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Karibikinsel. Die Aufnahme Kubas in die Liste der Länder, die den Terrorismus unterstützten, Anfang 2021 war eine Maßnahme, die die Beziehungen der Insel zur Außenwelt am stärksten beeinträchtigte.

Während der Amtszeit von Präsident Trump wurde das Spektrum der restriktiven Maßnahmen erweitert, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren lag, die für den Kapitalfluss nach Kuba von entscheidender Bedeutung sind. Einer der schwersten Schläge traf den Tourismus und Reiseverkehr mit Aktivitäten, die vielen Kubanern ein Einkommen verschafften. Darüber hinaus wurden Überweisungen, die viele Kubaner im Ausland als wirtschaftliche Unterstützung an ihre Familien senden, stark eingeschränkt. Diese Maßnahmen führten zu einem erheblichen Rückgang des Devisenflusses auf die Insel.

Auch die Beschaffung von Waren, Medikamenten und Technologie wurde durch neue Beschränkungen erschwert. Die Verschärfung des Embargos führte zu Engpässen bei wichtigen Gütern und verschärfte die wirtschaftliche Lage, mit der das Land schon zuvor konfrontiert war, was die Anfälligkeit der kubanischen Wirtschaft für eine feindliche Außenpolitik und externe Schocks deutlich machte. Es ist eine Zeit, die von erneuten Spannungen und zunehmenden Herausforderungen im täglichen Leben der Kubaner geprägt ist.

Das Inkrafttreten von Titel III des Helms-Burton-Gesetzes hat bei potenziellen ausländischen Investoren ein Klima der Unsicherheit und Zurückhaltung geschaffen.

Dies ist auf das Risiko zurückzuführen, vor US-amerikanischen Gerichten wegen der Nutzung von nach der kubanischen Revolution enteignetem Eigentum verklagt zu werden. Dieses Klima des Misstrauens erschwert es, Investitionen anzuziehen, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die Modernisierung der Infrastruktur auf der Insel unerlässlich sind.

Die Aktivierung von Titel III wirkt sich nicht nur auf Direktinvestitionen aus, sondern schränkt auch den Erwerb internationaler Finanzmittel für Investitionsprojekte in Kuba ein. Finanzinstitute tendieren bei der Bewertung des Länderrisikos dazu, keine oder nur Kredite zu hohen Zinssätzen anzubieten, was sich negativ auf die Umsetzung von Projekten auswirkt, die das Potenzial haben, die Lebensqualität der kubanischen Bürger zu verbessern.

Die bereits erwähnte Aufnahme Kubas im Januar 2021 auf die Liste der Länder, die den Terrorismus unterstützen, hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes, insbesondere auf den Banken- und Finanzsektor und die internationale Integration Kubas, wie zum Beispiel:

Internationale Zurückhaltung im Bankwesen. Die Aufnahme Kubas auf die Liste hat sich abschreckend auf globale Finanzinstitutionen ausgewirkt. Die Angst vor Sanktionen oder Vergeltungsmaßnahmen durch die Vereinigten Staaten hat die Risikoscheu der Banken verstärkt. Sie vermeiden daher Geschäfte mit kubanischen Unternehmen, was die internationalen Transaktionen des Landes erschwert.

Schwierigkeiten beim Erhalt von Überweisungen. Einer der härtesten Schläge war die Einschränkung von Überweisungen. Wie bereits erwähnt, wurde es kubanischen Familien erschwert, Geld aus dem Ausland zu überweisen, was sich auf ihre Einkommensquelle ausgewirkt hat.

Auswirkungen auf die internationale medizinische Zusammenarbeit. Kuba ist für sein Programm medizinischer Missionen im Ausland bekannt. Die Aufnahme auf die Liste hat solche Missionen behindert, indem sie die finanziellen und diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern einschränkt.

Einschränkungen im Außenhandel. Kubas internationaler Handel wurde ebenfalls stark beeinträchtigt, da viele ausländische Unternehmen aus Angst vor Sanktionen den Handel verweigern, was den Mangel an Grundnahrungsmitteln auf der Insel verschärft.

Entwicklungshemmnisse. Langfristig schränken die finanziellen Beschränkungen die Fähigkeit Kubas ein, in die Infrastruktur und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu investieren, was den wirtschaftlichen und technologischen Rückstand gegenüber seinen internationalen Konkurrenten weiter verstärkt.

[…]

Das South Centre mit seiner Stellungnahme vom März 2024 an UNGA:

Das South Centre ist eine zwischenstaatliche Organisation von Entwicklungsländern, die 1995 gemäß dem Abkommen zur Gründung des South Centre gegründet wurde, was beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt ist, und zwar gemäß den Empfehlungen des Berichts „The Challenge to the South“. Der Bericht wurde von der Süd-Kommission erstellt und seine Ergebnisse wurden von der Generalversammlung in ihrer Resolution 46/155 berücksichtigt.

Das South Centre hat Beobachterstatus in der Generalversammlung und zählt derzeit 55 Entwicklungsländer zu seinen Mitgliedern, darunter auch Kuba. Das Zentrum unterstützt Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, und fördert ihre gemeinsamen Interessen auf internationaler Ebene. Es führt politikorientierte Forschung in verschiedenen internationalen Bereichen durch, um zur Stärkung des Systems der Vereinten Nationen und des Multilateralismus beizutragen.

Das South Centre schließt sich der internationalen Gemeinschaft an und verurteilt die einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die gegen die Grundsätze der Selbstbestimmung und der internationalen Zusammenarbeit verstoßen.

[…]

Schlussfolgerung

Das South Centre bekräftigt, dass die seit über 60 Jahren andauernde Finanz- und Handelsblockade der Vereinigten Staaten gegen Kuba und die Aufnahme Kubas auf die Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus mit einem auf dem Recht basierenden internationalen System unvereinbar sind und eine eindeutige Verletzung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, darstellen.

Die negativen Auswirkungen dieser Maßnahmen sind ebenso offensichtlich, wie sie nach der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts auch unzulässig sind.

Dennoch hat Kuba sein Engagement für Solidarität durch Süd-Süd-Zusammenarbeit und seine Fähigkeit, im Falle einer möglichen zukünftigen Pandemie zur Lösung globaler Probleme wie dem Zugang zu medizinischer Behandlung und Impfstoffen beizutragen, weiterhin unter Beweis gestellt.

Die Situation in Kuba bestätigt die Notwendigkeit, einseitige Zwangsmaßnahmen abzubauen, die die Souveränitätsrechte, die Verwirklichung der Menschenrechte und die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung untergraben.

Die Unterzeichnerstaaten der Resolution 78/7, die am 2. November 2023 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen und von 187 Mitgliedstaaten der Organisation unterstützt wurde, sollten weiterhin zusammenarbeiten, um der ungerechten Verweigerung des Rechts Kubas auf Selbstbestimmung und Entwicklung ein Ende zu setzen.

***

