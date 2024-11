Behördenversagen im Flutgebiet: Spanisches Königspaar von wütendem Mob angegriffen (Video)

Der Besuch durch das spanische Königspaar, König Felipe VI. und seiner Frau Letizia, eskalierte in einem wütenden Mob. Dabei wurden beide, heute Sonntag, mit Schlamm, Steinen und Stöcken beworfen, als sie das Hochwassergebiet in Paiporta, Valencia besuchten. Aus der Menge ertönten Rufe wie „Mörder“ und „Haut ab“. Dabei musste das spanische Königspaar von Sicherheitsleuten beschützt werden. Denen es nicht gelang. die beiden in Sicherheit zu bringen. Die Polizei musste sogar berittene Beamte einsetzen.

Ein deer schlimmsten Flutkatastrophen seit Jahrzehnten hat bereits 217 Todesopfer gefunden, davon 213 in der Region Valencia. Hunderte werden noch vermisst. Viele von ihnen sollen in ihren Autos in überfluteten Tiefgaragen ertrunken sein,

People aren’t happy (not surprising). They threw mud and shouted insults and the King as he arrived in Piaporta, Valencia…pic.twitter.com/lqcJO1XyCG

