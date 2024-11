JULIAN REICHELT | Diese Woche begleitet Julian Reichelt Donald Trump auf seiner Wahlkampftour durch die USA. Dabei hat er exklusiv die Gelegenheit, ein Interview mit Ric Grenell, dem ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, zu führen. Grenell spricht darüber, wie er die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien wahrnimmt, wie er Trumps Haltung gegenüber Europa und besonders Deutschland einschätzt und ob er glaubt, dass Trump als Präsident die Kriege in Europa und im Nahen Osten beenden könnte. All das und mehr erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.

