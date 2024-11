“AUF 1”-Orban-Interview: “Ungarn als konservative Insel im Ozean des liberalen Totalitarismus”

Viktor Orbán gab anlässlich seines Wienbesuchs dem österreichischen “AUF1” ein Exklusivinterview: Er sprach über illegale Migration, die Pflicht zum Freiheitskampf und vieles mehr. Im Fernsehstudio in der Wiener Innenstadt mit Blick auf den Stephansdom erklärte Viktor Orban seinen Weg des Erfolgs.

EU-Verschwörung gegen Ungarn

“Was in Brüssel gerade stattfindet, kann man sagen, dass man dort versucht wird, die souveränen Rechte der Mitgliedstaaten zu umgehen und es wird versucht, eine eher globalistische Struktur zu schaffen, nämlich der Europäischen Union. Auf der anderen Seite gibt es einige Länder, die das nicht wollen und die gerne ihre Souveränität beibehalten würden… Wir sind hier misstrauisch gegenüber der Blase in Brüssel…, die nur die globalen Interessen im Auge hat…

Schauen Sie an, was in Polen passiert ist! Die Europäische Volkspartei hat klar gesagt, dass sie hier eine Veränderung sehen möchte, gegenüber der Regierung in Polen. Und dass sie das Geld, das Polen gehört, nicht der konservativen Regierung geben würden… Das ist öffentliche Konspiration. Und dasselbe machen sie auch mit Ungarn…

Will man Ungarn als Alternative zum Globalismus loswerden?

Ungarn als Insel im liberalen Ozean

Die Globalisten haben zwei Probleme mit Ungarn. Wenn man sich anschaut, was in Europa vor sich geht, dann kann man Europas Kontinent als einen liberalen Ozean beschreiben. Ungarn … ist eine Insel, eine konservative, christliche Insel, es ist nicht Teil des liberalen Ozeans. Hier wird auf nationaler Ebene die Souveränität verteidigt. Und … diese Insel als solches ist eine Gefahr für den Ozean. Die Gefahr besteht darin, dass es nicht nur einen Ozean gibt, sondern dass es Inseln gibt, und andere werden dem Beispiel Ungarns folgen, es wird eine weitere Insel geben, und noch eine weitere Insel, vielleicht viele Inseln.

Ungarn ist kein großes Land, es ist viel ärmer als Österreich unser Land…, das BIP ist auch nicht wirklich hervorragend. Also: wir sind nicht mächtig. Aber Ungarn macht etwas komplett anders als die Brüsseler Bürokraten es gerne hätten. Insofern ist Ungarn ein Beispiel, das in Brüssel als Gefahr angesehen wird. Das ist absolut unfair…, weil das nicht gefährlich wird, wenn ein Land einfach die Demokratie repräsentiert. Demokratie bedeutet ein Rennen zwischen Alternativen in den einzelnen Gesellschaften, wie man sich auch unterschiedlich organisiert. Das ist Demokratie: Wenn man einen guten Wettbewerb hat. Aber in Brüssel möchte man keinen Wettbewerb haben, also eine Insel ist bestimmt einfach gefährlich.

Keine Migration – keine Verbrechen

Zweitens, und das ist noch gefährlicher für Brüssel: Dass Ungarn erfolgreich ist. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Migration: in Ungarn gibt es keine Migranten. Das bedeutet keine terroristischen Gefahren, die Kriminalitätsraten gehen hinunter, weil die Migration immer mit Verbrechen einhergeht und auch mit Terrorismus. Migration bedeutet auch höheren Antisemitismus, das hat man in Ungarn auch nicht. Homophobie hat man in Ungarn auch nicht. Die Gefahr der Gleichberechtigung von Frauen ist auch ein Problem der Migration. Und das hat man In Ungarn auch nicht.

Also, Ungarn ist eine Erfolgsgeschichte, weil gewisse Werte viel besser in Ungarn verteidigt werden, als in anderen Ländern. Dann also zweitens, Ungarn ist auch ökonomisch erfolgreich. Das heißt, dass Ungarn nicht nur eine Alternative, bietet, sondern eine erfolgreiche Alternative.

Globalistische Eliten gegen Freiheit und Souveränität

Heute gibt es im Westen nicht die Kategorien Rechts und Links. Heut gibt es drei Fragen: Krieg oder Frieden – Migration – Familie oder Multikulit-Gender. Es geht um Normalität und etwas ganz Komisches auf der anderen Seite.

Und deshalb haben wir die “Patriotische Partei” gegründet: Es gibt eine neue politische Mitte und Mehrheit: die FPÖ ind Österreich, Fidesz in Ungarn, Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich…

Entscheidung jetzt über die Zukunft Europas

Die Migration transformiert die Gesellschaft, etwa durch die hohe Geburtenraten der Migranten. Ungarn lässt die Migranten erst gar nicht herein…

Attentatsversuche des Deep State gegen Trump, Fico und bald gegen Orban?

Nach dem Attentatsversuch gegen Fico in der Slowakei mussten wir das Sicherheitnsiveau erhöhen… Der Hass ist von linen Medien und Politikern geschaffen…

Ungarischer Freiheitskampf gegen das EU-Imperium

David gegen Goliath wir gewinnen. Hoffentlich wird das auch in Österreich so sein… In Ungarn wäre es unmöglich, fass nicht die stärkste Partei die Regierug bildet…

Was kann die FPÖ von Ungarn lernen?

Ich bin jetzt insgeasm18 Jahre Ministerpräsident Ungarns und war 16 Jahre Oppositionsführer… Man muss weiterkämpfen und darf niemals aufgeben… Wir haben niemals mit unseren Idee Kompromisse gamcht…

Die Parolen Linken und das WEF, Wokeness, LGBTQ, Migration als Cancel Culture

Brüssel hat unglücklicherweise das Genderthema auf globale Ebene gehoben.

Migration als Großer Austausch

Ungarn schützte 2015 die Schengen Grenze… Die ungarische Bevölkerung wollte, dass die Regierung gegen die Masseninvasion v0rgeht,

Wir sich Ungarn der 200 Mio Eur Strafe des EuGhs beugen?

Das ist eine Schande: Wir verteidigen die EU-Länder, haben 2 Mrd EUR ausgegeben seit 2015 für den Grenzschutz. Und dann ininitierte die EU-Kommission diesen Straffall… Wir Ungarn haben auch gegen den Migrationspakt gestimmt, waren aber nicht stark genug. Wir sollten also in Ungarn Migrationslager bauen. Wir versuchen die EU-Kommission zu überzeugen. Denn auch Deutschland und Polen haben Grenzkontrollen angekündigt.

Die Rolle des Globalisten George Soros

Der Soros-Plan sah vor, dass jährlich 1 Mio Migranten in die EU kommen sollten.

Orbans Beziehung zu Donald Trump

Ungarns EU-Ratsvorsitz

Als Christ wollte ich etwas mit meiner Friedensoffensive für den Frieden tun… Die EU hat das verhindert.

Ungarn und die Medienfreiheit

Gerade “AUF1” wird in Deutschland und Österreich bekämpft: Acht Bankkonten wurden gekündigt und eine Spendenkonto musste in Ungarn eingerichtet werden. Der facebook-account wurde gelöscht.

Orban: In den westlichen Medien gibt es nur mehr eine Einheitsmeinung… In Deutschland ist eine Oppositionspartei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. In Ungarn würde das eine Revolution auslösen. In Ungarn herrscht in den Medien Meinungspluralismus: 5ß% der Medien sind liberal, 50% sind koservativ.

