Französischer Anthropologe zu den Zukunftsperspektiven der „Sieger des Ukraine-Krieges“

Der französische Anthropologe und Demograf Emmanuel Todd und sein umstrittenes Buch, „Ich bin nicht pro-russisch, aber wenn die Ukraine den Krieg verliert, wird Europa gewinnen“, ist nunmehr auch in mehreren Übersetzungen erschienen.

Mit der italienischen Übersetzung des Buches des französischen Wissenschaftlers, dem Putin nahestehende Positionen vorgeworfen werden, befassen wir uns im nachstehenden Interview-Auszug.

Gastvortrag in zum Thema „Kriegsgewinner“ im Ukraine Konflikt

Anlässlich eines, am Dienstag, den 8. Oktober, stattgefundenen Gastvortrages von Todd, in Bologna, hatte sich jüngst auch der corriere.it dem Thema angenommen und mit dem Wissenschaftler ein Interview geführt.

Die italienische Ausgabe des, in Frankreich bei Gallimard erschienenen Bandes „The Defeat of the West“ von Emmanuel Todd ist nun auch bei bei Fazi erschienen. Dieses Buch hat einen Sturm der Kritik an dem französischen Anthropologen ausgelöst, dem seit einem Jahrzehnt vorgeworfen wird, pro-Putin-Positionen zu vertreten.

Dazu führte nun der italienische corrieredibologna.it, das nachstehende Interview mit Todd.

Frage: Professor Todd, in Frankreich wurde geschrieben, dass Sie „Ihre Träume als Realität ausgeben“ wollen und das, was Sie sagen, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehre.

Emmanuel Tod: Die Frage besteht nicht darin, zu wissen, was die französische Presse über mich schreibt, sondern darin, die Fakten zu kennen, die die aktuelle Geschichte offenbart.“ Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage waren, die militärische Ausrüstung herzustellen, die die Ukrainer benötigen, weil die Macht ihrer Industrie durch die „Finanzialisierung“ geschwächt wurde. Es ist eine Tatsache, dass sich die ukrainische Armee auf dem Rückzug befindet und es ist eine Tatsache, dass sie Schwierigkeiten hat, Soldaten zu rekrutieren. Es ist eine Tatsache, dass die Wirtschaftssanktionen des Westens der europäischen Wirtschaft mehr Schaden zugefügt haben als der russischen, und es ist auch eine Tatsache, dass die politische Stabilität Frankreichs heute stärker bedroht ist als die Russlands. Die Umstrukturierung der russischen Wirtschaft wurde dadurch ermöglicht, dass dieses Land mehr Ingenieure hervorbringt als die Vereinigten Staaten und dadurch, dass Länder, die keine Verbündeten oder Untertanen der Vereinigten Staaten sind, weiterhin Handel mit Russland trieben. Die Kommentare eines großen Teils der französischen Presse zu meinen Träumen – „Le Monde“, „Libération“, „L’Express“ usw. – suggerieren, dass sie in einem Traum leben. Der Erfolg meines Buches in Frankreich lässt auch darauf schließen, dass diese Presse von den Franzosen nicht immer ernst genommen wird.

Frage: Der Band basiert jedoch auf seinen Theorien zum Nihilismus und zur religiösen Dekadenz in Europa. Können Sie uns ihre Bedeutung erläutern?

Emmanuel Tod: Die letzten Spuren des sozialen und moralischen Systems religiösen Ursprungs sind verschwunden.“ Der Nullzustand der Religion ist erreicht. Das Fehlen von Überzeugungen, Normen und Gewohnheiten religiösen Charakters oder Ursprungs hinterlässt jedoch die Qual, ein sterblicher Mensch zu sein, der nicht weiß, was er auf Erden tut. Die banalste Reaktion auf diese Leere ist die Vergöttlichung der Leere: Nihilismus, der zu dem Impuls führt, Dinge, Menschen und die Realität zu zerstören. Ein zentrales Symptom dafür ist für mich die Transgender-Ideologie, die unsere oberen Mittelschichten dazu bringt, glauben zu wollen, dass ein Mann eine Frau und eine Frau ein Mann werden kann. Das ist eine falsche Aussage. Die Biologie des genetischen Codes sagt uns, dass dies unmöglich ist. Ich spreche hier als Anthropologe, als Gelehrter und nicht als Moralist. Wir müssen Menschen schützen, die glauben, sie hätten ein anderes Geschlecht als ihr eigenes. Was den LGB-Teil der LGBT-Ideologie (Lesbianismus, männliche Homosexualität und Bisexualität) betrifft, so sind dies sexuelle Vorlieben, die meinen Segen haben. Es ist auch überraschend, aber bedeutsam, dass Wissenschaft und Kirche heute auf derselben Seite stehen, indem sie die Starrheit des genetischen Codes akzeptieren. Gegen die nihilistische Affirmation des Falschen.

Frage: Sie argumentieren, Europa habe die Vertretung des Westens an die USA delegiert und trage nun die Konsequenzen. Wie lässt sich dieser Trend Ihrer Meinung nach ändern?

Emmanuel Tod: „Im Moment können wir nichts anderes machen. Ein Krieg hat begonnen. Der Ausgang dieses Krieges wird über das Schicksal Europas entscheiden. Wenn Russland in der Ukraine besiegt würde, würde die Unterwürfigkeit Europas gegenüber den Amerikanern um ein Jahrhundert verlängert. Wenn, wie ich glaube, die Vereinigten Staaten besiegt werden, wird die NATO zerfallen und Europa bleibt frei. Noch wichtiger als ein russischer Sieg wird der Stopp der russischen Armee am Dnjepr und die mangelnde Bereitschaft des Putin-Regimes sein, Westeuropa militärisch anzugreifen. Mit 144 Millionen Einwohnern, einer rückläufigen Bevölkerung und 17 Millionen Quadratkilometern kämpft der russische Staat bereits darum, sein Territorium zu besetzen. Russland wird weder die Mittel noch den Wunsch haben, zu expandieren, sobald die Grenzen des vorkommunistischen Russlands wiederhergestellt sind. Die westliche russophobe Hysterie, die vom Wunsch nach einer russischen Expansion in Europa träumt, ist für einen ernsthaften Historiker einfach lächerlich. Der psychologische Schock, der die Europäer erwartet, wird darin bestehen, zu verstehen, dass die NATO nicht existiert, um uns zu schützen, sondern um uns zu kontrollieren.“

Frage: Glauben Sie, dass Europa während der Konflikte auf dem Balkan und insbesondere in der Kosovo-Frage den letzten Schritt in Richtung dieser Unterordnung getan hat?

Emmanuel Tod: Nein, alles begann in der Ukraine. Während des Irak-Krieges, nach dem Kosovo-Krieg, hielten Putin, Schröder und Chirac gemeinsame Pressekonferenzen ab. Das versetzte Washington in Angst und Schrecken. Es schien, dass Amerika vom europäischen Kontinent vertrieben werden könnte. Die Trennung Russlands von Deutschland wurde daher zu einer Priorität für amerikanische Strategen. Diesem Zweck diente die Verschärfung der Lage in der Ukraine. Die Russen zum Krieg zu zwingen, um die faktische Integration der Ukraine in die NATO zu verhindern, war für Washington zunächst ein großer diplomatischer Erfolg. Der Schock des Krieges lähmte Deutschland und ermöglichte es den Amerikanern, in der allgemeinen Verwirrung die Nordstream-Gaspipeline, Symbol des Wirtschaftsabkommens zwischen Deutschland und Russland, in die Luft zu sprengen. Offensichtlich wird in einer zweiten Phase, der Phase der amerikanischen Niederlage, die amerikanische Kontrolle über Europa pulverisiert. Deutschland und Russland werden sich wiedersehen. Dieser Konflikt ist gewissermaßen künstlich. In einem Europa mit geringer Fruchtbarkeit und alternder Bevölkerung ist die Komplementarität zwischen der deutschen Industrie und den russischen Energie- und Bodenschätzen eine Selbstverständlichkeit.

Frage: Warum vertritt er eine pro-russische Haltung zum Krieg in der Ukraine und sieht diesen Konflikt als Beispiel für das Ende des Westens?

Emmanuel Tod: Ich verfolge ein historisches Ziel. Ich möchte verstehen, warum wir Westler diesen Krieg provoziert und verloren haben, und mit dieser Niederlage haben wir auch die Kontrolle über die Welt verloren. Ich bin nicht pro-russisch. Aber ich habe die Texte von Putin und Lawrow gelesen und glaube, ihre Ziele und ihre Logik zu verstehen. Wenn unsere Führungskräfte Forscher wie mich und einige andere ernster genommen hätten, hätten sie uns nicht in eine solche Katastrophe geführt. Ein intelligenter Putinophober könnte mein Buch nutzen, um Russland zu bekämpfen. Wenn andererseits eine Zeitung wie Le Monde den wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung Russlands vor ihren Lesern – den französischen Eliten – verheimlicht, wie sie es getan hat, informiert sie unsere Führer falsch über die Stabilität und Macht Russlands und dient Putin.

Frage: Sie sehen die Konzepte der „liberalen Oligarchie“ für viele europäische Staaten und der „autoritären Demokratie“ für Russland. In welchem ​​System würden Sie am liebsten leben?

Emmanuel Tod: Die liberale Oligarchie stellt für mich kein praktisches Problem dar. Vergessen Sie nicht, dass ich in das französische intellektuelle Establishment hineingeboren wurde. Mein Großvater Paul Nizan veröffentlichte vor dem Krieg bei Gallimard und hatte Raymond Aron als seinen Trauzeugen. Seine Frau, meine Großmutter Henriette, war eine Cousine von Claude Lévi-Strauss. Mein Vater Olivier Todd war ein großartiger Journalist für den „Nouvel Observateur“. Im Grunde bin ich nur ein dissidentes Mitglied der intellektuellen Oligarchie. Darüber hinaus liebe ich mein Land Frankreich leidenschaftlich und werde dort leben, solange das Regime nicht faschistisch oder rassistisch ist und ich kein politischer Flüchtling werden muss. Wenn ich ein politischer Flüchtling würde, würde ich nicht in die Vereinigten Staaten gehen, wie es in meiner Familie Tradition war, weil sie in etwas Schlimmeres als die liberale Oligarchie, den Nihilismus, verfallen. Ich habe keinen Sinn für Barbarei, ich bin zu kulturell angepasst, zu höflich, wie man auf Französisch sagt. Ich denke, ich würde nach Italien gehen, weil dort alles wunderschön ist, oder in die Schweiz, weil ein Teil des Landes Französisch spricht. Was würde ich in Russland tun?

