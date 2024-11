+ Warum der Stromverbrauch der Industrie einbricht + Kritik an ukrainischer Investition: Milliarden für ein Skigebiet + Baerbock sagt Ukraine zusätzliche 200 Millionen Euro zu + Grönemeyer verbietet der CDU seinen Song + Max Verstappen siegt mit Meisterleistung im Regen-Thriller +



Wahre Horror-Szenerie: Fußballer während Spiel von Blitz getötet (Video)

Ein grauenhaftes Todes-Drama erschüttert den Sport in Peru: Inmitten während einer Fußball-Partie hat ein Blitz auf dem Rasen des Stadions Coto Coto eingeschlagen – und dabei einen Spieler getötet sowie mehrere andere teilweise schwer verletzt!

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos 🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39) ⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

Bitter: Nur wenige Momente vor dem fatalen Blitzeinschlag hatte das Schiedsrichter-Team angesichts des immer bedrohlicher anmutenden Gewitters entschieden, die Partie zu unterbrechen und die Spieler beider Teams vom Platz zu schicken. […] Wie von Geisterhand kollabierten neben dem Verteidiger von Juventud Bellavista auch neun, zehn weitere Kicker umgehend. Während De la Cruz laut Medienberichten sofort tot gewesen sein dürfte, überlebten alle anderen Akteure den Blitzschlag.

+++

Warum der Stromverbrauch der Industrie einbricht

Zweites Jahr in Folge: Ein Erfolg für die Grünen? Der Energieverbrauch der deutschen Industrie geht spürbar zurück. Doch mit den Bemühungen der Ampel hat das nur bedingt zu tun.

Der Energieverbrauch der deutschen Industrie hat zum zweiten Jahr in Folge abgenommen. Im vergangenen Jahr konsumierte sie 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt mit. Bereits 2022 war der Energieverbrauch um 9,1 Prozent gefallen. Der Rückgang stehe demnach im direkten Zusammenhang mit der sinkenden Produktion. Insbesondere die sogenannten energieintensiven Branchen wie etwa die Chemie- und Metallindustrie seien betroffen. In diesen Zweigen, auf die mehr als 74 Prozent des Energieverbrauchs zurückgehen, sank der Verbrauch im vergangenen Jahr um 11,2 Prozent. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Kritik an ukrainischer Investition: Milliarden für ein Skigebiet, während Europa Flüchtlinge versorgt

Die Nachricht über den Bau eines gigantischen Skigebiets in der vom Krieg geplagten Ukraine sorgt für Unverständnis und Kritik. Während europäische Länder weiterhin erhebliche Steuergelder für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge aufwenden, investiert die ukrainische Regierung bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in den Aufbau eines neuen Wintersportresorts.

Diese Investition, eine der größten in die touristische Infrastruktur der Ukraine, soll bis 2028 abgeschlossen sein und umfasst 25 Hotels mit insgesamt 5.500 Zimmern, eine 2,8 Kilometer lange Gondelbahn und die längste Skipiste des Landes. Der Ärger wächst: Viele fragen sich, warum die Ukraine, die nach wie vor auf internationale Unterstützung und Hilfsgelder angewiesen ist, solche Summen in den Tourismus steckt. Kritiker, darunter der ehemalige Parlamentsabgeordnete Robert Pestman, werfen die Frage auf, wie dieses Projekt inmitten eines bewaffneten Konflikts finanziert werden kann. „Wenn die Ukraine ein 1,5-Milliarden-Dollar-Skigebiet bauen kann – mit welchem Geld? – warum müssen ukrainische Flüchtlinge dann noch von europäischen Steuergeldern unterstützt werden?“ fragt Pestman. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Bei Besuch in Kiew: Baerbock sagt der Ukraine zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zu

Deutschland sichert der Ukraine vor dem dritten Kriegswinter und angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Infrastruktur zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zu.

Mit dem Geld werde die humanitäre Soforthilfe des Auswärtigen Amts aufgestockt, damit etwa auch frontnahe Häuser ohne Energieversorgung Brennstoff erhalten und Ukrainer „mit dem Nötigsten wie Decken oder warmen Wintermänteln gegen die eisigen Temperaturen ausgestattet werden“ könnten, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha in Kiew. Quelle: welt.de

+++

Nach Eklat bei JU-Treffen: Grönemeyer verbietet der CDU seinen Song

Ein Alter, denselben Musikgeschmack, aber nicht einer Meinung! Herbert Grönemeyer zieht die Wahlkampf-Notbremse. Der Musikstar verbietet der CDU die Nutzung seines Superhits „Zeit, dass sich was dreht“ im Wahlkampf für Friedrich Merz.

Dafür hat sich der Musiker mit Star-Anwalt Christian Schertz (58) prominente Unterstützung dazu geholt. „Das ist eine klare Ansage“, bestätigt der Medienanwalt der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund: Bei einem Treffen der Jungen Union in Halle (Sachsen-Anhalt) wurde der Song gespielt, als Kanzlerkandidat Merz in den Saal einlief. Johannes Winkel (33), Bundesvorsitzender der JU, moderierte den Politiker mit den Worten an: „Begrüßt mit mir den nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.“ Dazu lief der Song, der sowohl bei der WM 2006 und EM 2024 für so viele emotionale Momente sorgte. Weiterlesen auf bild.de

+++ SPORT +++

Formel 1 Brasilien: Max Verstappen siegt mit Meisterleistung im Regen-Thriller

Lehrstunde von Max Verstappen in São Paulo. Vom 17. Startplatz zum Sieg zu rasen, das ist ein Exempel. Red Bull feiert phänomenalen Sieg nach Qualifying-Debakel. Sensationelles Doppelpodium für Alpine. Lando Norris bricht ein. Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool Der Weltmeister traf in einem ereignisreichen Grand Prix mit Regen und Unfällen die richtigen Entscheidungen und erzielte damit einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Titel. Er beendete mit seinem Triumph eine Durststrecke von zehn Rennen und sicherte sich den achten Sieg in dieser Saison sowie den 62. seiner F1-Karriere. Hinter dem Red Bull-Fahrer feierten Esteban Ocon und Pierre Gasly ein sensationelles Doppelpodium für Alpine. Lando Norris kam nach einem strategischen Fehler sowie mehreren Fahrfehlern nicht über Platz sechs hinaus. Aufgrund diverser Regelverstöße drohen mehreren Fahrern im Nachhinein noch Strafen. Weiterlesen auf motorsport-magazin.com

