Laut „Financial Times“ (unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst) sollen ukrainische Soldaten zum ersten Mal mit nordkoreanischen Truppen zusammengestoßen sei, und zwar im russischen Oblast Kursk. Darüber hatte Andrij Kowalenko, Leiter des „Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates“ berichtet.

Laut ukrainischen Beamten und Militäranalysten soll es sich bei der Mehrheit der Koreaner um unerfahrene Soldaten mit niedrigem Rang handeln.

Zu einem tatsächlichen oder vermeintlichen Einsatz von Nordkoreanischen Truppen in Russland ist anzumerken:

Wir haben es in den westlichen Mainstream-Medien mit einer kriegspropagandaartigen Berichterstattung zu tun, die bekanntlich auf der Seite der Ukraine steht. Das erschwert folglich den Medienkonsumenten sich ein objektives Bild von den Vorgängen rund um den Ukraine-Krieg zu machen.

Zur Präsenz von Koreanern in der Ukraine ist folglich in den gleichgeschalteten Medienzu lesen, dass diese Anwesenheit nicht zu dulden sei – teilweise phantasiert mancher Mainstream-Schreiberling sogar von NATO-Einsätzen als angemessene Reaktion darauf.

Folgende Möglichkeiten können theoretisch in dieser Sache zutreffen, vorausgesetzt Koreaner sind in der Tat anwesend:

Variante 1) Koreanische Truppen befinden sich in Russland ohne zu kämpfen.

Variante 2) Koreanische Truppen befinden sich kämpfend in Russland.

Variante 3) Koreanische Truppen sind in der Ukraine kämpfend oder passiv anwesend.

Kritikwürdig wäre nur die Vakante 3, denn hier könnte man von einem Kriegseintritt Koreas sprechen. Vermutlich wird es dazu nicht kommen.

Kritik an den anderen beiden Möglichkeiten (1 u. 2) ist gelinde ausgedrückt eine Frechheit, denn die Russen können auf ihrem Gebiet stationieren wen sie wollen – der Westen macht ja auch nichts anderes, z.B. bei diversen NATO-Übungen.

Der Ärger des Westens über die Anwesenheit der Koreaner in Russland ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Taktik der Ukrainer wohl in die Hose gegangen ist, nämlich durch einen Vorstoß ins russische Kernland russische Truppen zu binden, die dann anderenorts fehlen. Jetzt ist der umgekehrte Fall eingetreten: Die Ukrainer sitzen, teilweise bereits eingeschlossen, in Russland (Kursk) fest und die Russen brauchen aufgrund der koreanischen Truppen-Anwesenheit nicht viele eigenen Einheiten dort stationieren.

