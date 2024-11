Italien: Zugstreik wegen Migrantengewalt

Die italienischen Bahngewerkschaften haben für Dienstag zu einem achtstündigen landesweiten Streik aufgerufen, nachdem ein Migrant in einem Zug nach Genua einen Schaffner mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte.

Der Streik soll von neun bis fünf Uhr dauern mit dem Ziel, auf die zunehmende Zahl von Angriffen auf Bahnarbeiter aufmerksam zu machen.Verkehrsverbände fordern zudem eine stärkere Polizeipräsenz in Zügen, um die Bahnarbeiter zu schützen.

O.g. Messerattacke ereignete sich in einem Nahverkehrsflug zwischen Genua, Brignola und Busalla, als ein 21-jähriger Ägypter am frühen Montagnachmittag einen Schaffner mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte. Laut Polizeiangaben war der Ägypter mit einem minderjährigen Mädchen im Zug unterwegs, ebenfalls ägyptischer Herkunft aber italienische Staatsbürgerin. Als der 44-jährige Schaffner nach ihren Fahrkarten fragte, beschimpften, bespuckte schlugen sie ihn. Dann stach der „Flüchtling“ von hinten mit einem Messer auf Schulterhöhe auf den Schaffner ein. Die beiden Jugendlichen stiegen am Bahnhof Rivarolo in Genua aus dem Zug und wurden mit Hilfe von Augenzeugen festgenommen.

Salvini reagiert

Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini, Chef des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur, reagierte auf den Vorfall via social-Media-. Er, seine Lega-Partei und die gesamte Mitte-Rechts-Regierung würden weiterhin daran arbeiten, Italien sicherer zu machen, angefangen bei Eisenbahnen und Bahnhöfen.

„Anstelle von Toleranz und Inklusion ohne Unterschied, müssen wir nach den Fehlentscheidungen linker Regierungen, die auf offenen Häfen basieren, zu Regeln und gesundem Menschenverstand zurückkehren,“ betonte Matteo Salvini.

Seit 2014 registrieren italienische Gewerkschaften zunehmend Schikanen und Angriffe auf Bahnbeschäftigte und Fahrgäste durch Migranten in Zügen – und zwar Hunderte Fälle pro Jahr, am häufigsten Belästigung junger Frauen und Angriffe auf Ticketkonrolleure. Die meisten Fälle traten in Zügen Norditalien auf. (MTI)

