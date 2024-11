Alles ganz anders! Die WAHREN Prognosen zur US-Wahl Trump vs. Harris, die man Ihnen nicht verrät!

JULIAN REICHELT | Wenn Sie verstehen wollen, WIE SEHR weite Teile der deutschen Medien Sie, das Publikum, verachten, dann müssen Sie nur auf die Berichterstattung zur US-Wahl blicken. Obwohl Deutsche bei dieser Wahl natürlich nicht wählen dürfen, versucht man seit Monaten, Sie zu braven, folgsamen Kamala-Harris-Wählern zu erziehen.

Über das wichtigste Nachrichten-Ereignis der Welt, über das, was in den USA gerade wirklich geschieht, werden Sie konsequent belogen, getäuscht und in die Irre geführt. Drei Jahre lang hat man Ihnen erzählt, Joe Biden wäre geistig topfit, obwohl jeder normale Mensch das Gegenteil erkennen konnte, nur um dann zu behaupten, Kamala Harris wäre Retterin und Erlöserin der Welt. Alles was Sie über die aktuellsten Zahlen und Entwicklungen dieser weltbewegenden Präsidentschaftswahl wissen müssen, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

