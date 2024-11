Habeck ruft sich als Kanzlerkandidat für nächste Bundestagswahl aus

Seltener Schneefall hat in Saudi-Arabien weite Wüstengebiete in eine weiße Decke gehüllt. In dem Land habe es in der westlichen Provinz Al-Dschauf, die an Jordanien grenzt, schweren Regen und Hagel gegeben, berichtete die Staatsagentur SPA. Quelle: EPOCH TIMES

+++

Östereich: ÖVP und FPÖ vereinbarten in Vorarlberg Regierungszusammenarbeit

Abschluss der Verhandlungen in Vorarlberg: Die Parteigremien haben am Montagabend das Koalitionspapier abgesegnet. Inhalte sowie Ressortverteilung sollen am Dienstag öffentlich vorgestellt werden.

BREGENZ- In Vorarlberg werden ÖVP und FPÖ erstmals seit 2009 wieder eine gemeinsame Landesregierung bilden. Die Vorstände der Vorarlberger Volkspartei und der Freiheitlichen hießen das seit 21. Oktober ausgearbeitete Koalitionspapier am Montagabend beide einstimmig für gut. Die neue Landesregierung bestehend aus fünf ÖVP- und zwei FPÖ-Mitgliedern wird am Mittwoch angelobt. Damit geht eine zehn Jahre währende Regierungszusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen zu Ende. Quelle: derstandard.at

+++

Linksextreme in Berlin: Vermummter Mob greift Polizisten mit Feuerwerk an

Pyro-Attacke von Linksextremisten auf Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain! Als sich daraufhin Polizisten dem Feuerwerk näherten, ging eine Gruppe von rund 30 vermummten Personen mit Feuerwerk auf Einsatzkräfte der Berliner Polizei los.

Die Angreifer riefen außerdem polizeifeindliche Parolen. Nach dem Eintreffen weiterer Polizisten flüchtete die Gruppe dann in ein Haus der linken Szene an der Rigaer Straße. Eine Polizistin erlitt bei dem Angriff eine Prellung und ein Polizist ein Knalltrauma. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Quelle: bz-berlin.de

