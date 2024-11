+++ US-Wahl 2024 mit aktuellen UPDATES +++

An der Arizona State University in Tempe, östlich von Phoenix, haben Wahlhelfer der Republikaner einen besonderen Taxi-Dienst organisiert. Wem die Schlange vor dem Wahllokal zu lang ist, kann kostenlos in ein Taxi, einen sogenannten Trump-Train einsteigen. Die Wahlhelfer fahren die Wähler dann zu einem Wahllokal mit kürzeren Schlangen. Laut den Wahlhelfern sind im gesamten Stadtgebiet 20 Busse im Einsatz.