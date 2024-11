Österreicher von Putin mit Orden ausgezeichnet

Bild: privat

Trotz der Sanktionen und dem angespannten Klima zwischen Europa und Russland, finden weiterhin immer wieder internationale Konferenzen und Foren in Moskau, statt.

So wird aktuell das Internationale Jalta Forum, dieses Mal in Moskau, abgehalten. Es nehmen an diesem Gäste aus allen Kontinenten teil. In der Tradition der historischen Jalta-Konferenz, die damals vom 4. bis 11. Februar 1945 stattgefunden und bekanntlich eine Neuordnung der Welt nach dem 2. Weltkrieg besiegelt hatte, werden bis dato dort jährlich geopolitische Entwicklungen diskutiert.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurde auch der Österreicher Patrick Poppel mit der Puschkin Medaille ausgezeichnet.

Die Puschkin-Medaille ist die höchste kulturelle Auszeichnung, die Russland zu vergeben hat. Sie wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen, anlässlich des 200. Geburtstages des Nationaldichters Alexander Puschkin.

Diese hohe staatliche Auszeichnung wurde, auf Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation Vladimir Putin, verliehen.

Ich seiner Ansprache bedankte sich Poppel für diese große Ehre und versicherte allen Anwesenden, dass er weiterhin für die Völkerverständigung und den Frieden arbeiten werde.

