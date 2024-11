Trump-Sieg: Das Ende des liberalen Woke-Totalitarismus

Bereits um 5h früh Ortszeit musste die „New York Times“ ein – für ihre liberal-woke Harris-Leserschaft – zutiefst beunruhigende Erklärung abgeben: Deren aller Hass-Gegen Donald Trump wird wohl die Wahl mit 90%-iger Sicherheit gewinnen.

Nun also ist die selbstgerechte liberal-woke Bubble endgültig geplatzt: Trotz einer geradezu unfassbaren Mobilisierungs- und Manipulationskampagne gegen Trump, von Woke-System-Medien über Hollywoodstars- und Pop-Musikern sowie mittels Jubel-Meinungsumfragen für einen neu ausgerufenen weiblichen Woke-Messias, in Gestalt der immer schräg grinsenden Kamala Harris, hat nun eine überwiegende Mehrheit gegen eine Neuauflage des Biden-ismus in weiblicher Form -und somit klar gegen einen verlogenen Woke-ismus gestimmt, der genau das Gegenteil von dem umsetzt, was er versprochen hat: Kriegstreiberei und Orwellsche Meinungsdiktatur im Auftrage des Deep State.

Und auch die Peinlichkeit der letzten Amtszeit eines senilen US-Präsidenten, der auf öffentlichen Veranstaltungen nicht einmal mehr wusste, wo er sich befand, ließ einen unwiederbringlichen Eindruck zurück: Die Mehrheit der US-Amerikaner will nicht wieder eine Sprechpuppe des Tiefen Staates.

Der Schock bei deb selbstverliebten Woke-Demokraten wirkte wie eine Bombe: Harris sagte ihren Auftritt auf ihrer Wahlparty umgehend ab. Auch das spricht nicht gerade für Charakterstärke. Ihre Anhänger verließen die Veranstaltung wie begossene Pudel. Trump hingegen triumphierte:

„Ein Sieg, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat.„

Und auch die liberalen Leitartikelschreiber stehen unter Schock: Denn erst langsam erkennen sie, dass mit dem Platzen ihrer selbstgefälligen liberalen Blase eine neue Ära begonnen hat, welche sich gegen die wahnsinnigen Woke-Candel-Culture-Selbstmord des westlichen christlichen Abendlandes aufbäumt. Die trifft v.a. die link-grüne Ampelregierung in Deutschland:

„Moral-Supermacht Deutschland steht nach Trum-Sieg mit heruntergelassener Hose da.“ (Focus)

Deren Ende wird durch den Trump-Sieg befeuert:

„Mit Donald Trump gewinnt der Kandidat die US-Wahl, der die Bevölkerung am besten verstanden hat. Es braucht keine „woke, abgehobene Agenda.“

– FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz, der auch das Framing Trumps durch die Bundesregierung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

