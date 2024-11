Zwycięstwo Trumpa: koniec liberalnego, obudzonego totalitaryzmu

Już o 5 rano czasu lokalnego New York Times musiał wydać głęboko niepokojące oświadczenie dla swoich liberalnych czytelników obozu Harris: Ich nienawidzący wszystkich Donald Trump prawdopodobnie wygra wybory z 90% pewnością.

Tak więc teraz ta zadufana w sobie liberalna bańka w końcu pękła: Pomimo niemal niewiarygodnej mobilizacji i kampanii manipulacji przeciwko Trumpowi, od mediów systemu woke po hollywoodzkie gwiazdy i muzyków pop, a także za pomocą sondaży opinii publicznej dla nowo ogłoszonego kobiecego mesjasza w formie zawsze uśmiechniętej Kamali Harris, przytłaczająca większość zagłosowała teraz przeciwko nowej edycji Biden-izmu w kobiecej formie – a tym samym wyraźnie przeciwko obłudnemu woke-izmowi, który wdraża dokładnie odwrotnie do tego, co obiecał: Podżeganie do wojny i orwellowska dyktatura opinii w imieniu Głębokiego Państwa.

A zażenowanie ostatnią kadencją stetryczałego prezydenta USA, który nie wiedział już nawet, gdzie się znajduje podczas wydarzeń publicznych, również pozostawiło nieodwracalne wrażenie: większość Amerykanów nie chce kolejnej przemawiającej marionetki Głębokiego Państwa.

Szok dla zaabsorbowanych sobą Demokratów przyszedł jak bomba: Harris natychmiast odwołała swój występ na imprezie wyborczej. To również nie świadczy o sile charakteru. Jej zwolennicy opuścili imprezę jak zmoczone pudle. Z drugiej strony Trump triumfował:

„Zwycięstwo, jakiego świat nigdy nie widział”.

Liberalni redaktorzy również są w szoku: dopiero powoli zdają sobie sprawę, że wraz z pęknięciem ich samozadowolonej liberalnej bańki rozpoczęła się nowa era, która buntuje się przeciwko szalonemu samobójstwu kultury chrześcijańskiego Zachodu. Dotyczy to w szczególności lewicowo-zielonego rządu w Niemczech:

„Moralne supermocarstwo Niemcy stoi z opuszczonymi spodniami po zwycięstwie Trumpa”. (Focus)

Ich upadek jest napędzany przez zwycięstwo Trumpa:

„Dzięki Donaldowi Trumpowi wybory w USA wygrał kandydat, który najlepiej rozumiał społeczeństwo. Nie ma potrzeby „obudzonego, zdystansowanego programu”.

– Ulrich Reitz, główny korespondent FOCUS online, skrytykował również sposób przedstawiania Trumpa przez niemiecki rząd i nadawców publicznych.

***

