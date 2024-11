Budapest: Orban führt EU-Eliten mit „Inauguration“ von Trump vor +UPDATE+ Zelenskyj zerstört

+UPDATE+

Viktor Orbán empfing auch den ukrainischen Staatschef. Die Körpersprache von Wolodymyr Selenskyj verriet viel über die neuen Machtverhältnisse und den weiteren Ausgang des Ukrainekrieges:

Mit verkrampfter, schlacksender Körperhaltung und versteinerten Gesichtszügen wirkte wie von Orban vorgeführt.

Budapest-Gipfel: Orban führt EU-Eliten mit „Inauguration“ von Trump vor

Die Angst der EU-Eliten vor einer neo-konservativen, anti-woken EU-USA-Macht-Achse zwischen Orban und Trump dürfte schneller real werden, als es sich die abgehobenen EU-Eliten nicht einmal in ihren schlimmsten Alpträumen ausmalen konnten.

Neue US-EU-Achse Trump – Orban

So orakelte Thierry Breton, Ex-EU-Binnenmarkt-Kommissar besorgt: Wonach ein Trump-Sieg für die EU die „Totenglocke“ läuten könnte. Laut „Brussels Signal“ zeigte er sich auch besorgt darüber, dass die Beziehung zwischen Donald Trump und Viktor Orbán zu eng sei:

„Trump wird zuerst Orbán anrufen, nicht die Präsidentin der Europäischen Kommission, wenn er etwas von Europa will.„

Laut Breton spreche Orbán zudem offen über die Tatsache, dass sein politisches Programm dem von Trump sehr ähnlich sei.

Und der linke EU-Elitär sorgt sich wohl auch um ein Ende der Genser-Agenda:

„Die ’Patrioten‘ und Donald Trump werden gemeinsam eine traditionelle familienfreundliche Politik verfolgen.“ (Spox)

Überholte Rückständigkeit der EU

„Lasst uns nicht die letzten Mohikaner sein. Es ist lange her, dass China oder die Vereinigten Staaten die WTO-Regeln eingehalten haben. Wir sind in gewisser Hinsicht ein pflanzenfressender Dinosaurier, der von Tyrannosauriern umgeben ist.“

Und der 69-Jährige Breton befürchtete bereist am 28. Oktober, die EU wäre nicht auf die möglichen Ergebnisse der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl vorbereitet.

– wie Breton in „La Tribune“ anmerkte.

Budapest-Gipfel: Orban für EU-Eliten mit „Inauguration“ von Trump vor

Und nun baumelt schon das nächste Damoklesschwert über dem heutigen Budapest-Gipfel der EU-Regierungschefs anlässlich der ungarischen Ratspräsidentschaft: Wo Viktor Orbán seinen großen Bruder Donald Trump live beim EU-Gipfel vernetzen wird.

Für EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird es eine Schmach, für Orban eine Genugtuung.

Es wird der grüßte großen internationalen Gipfel in Budapest werden, welcher ab heut zwei Tage dauern wird.

Denn ab 7. November findet zusätzlich der sogenannte Weltgipfel des Westens statt, an dem mehr als 40 Staaten, nicht nur EU-Mitgliedstaaten, und auch der britische Premierminister, der türkische Präsident und der NATO-Generalsekretär teilnehmen werden. Am nächsten Tag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten.

Trump telefoniert als erster mit Orban

Und zwar nachdem dessen Sieg bei den US-Wahlen offiziell bestätigt wurde:

„Mar-a-Lago ruft Budapest! Wir hatten unser erstes Telefonat nach der Wahl mit Präsident Trump. Wir haben Großes vor!“

– so Ministerpräsident Viktor Orbán auf seinem Social-Media-Account, ohne zu verraten, welche Themen er mit Trump angesprochen hatte.

Wie bekannt hat Donald Trump ein außergewöhnliches Verhältnis zu Viktor Orbán, welchen er während seines Wahlkampfs mehrfach in Reden erwähnt hatte.

