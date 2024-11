Wie befürchtet: Deutschlands Kriegstreiber auch ohne USA gegen Russland

Die von UNSER MITTELEUROPA wiederholt thematisierte Befürchtung, dass im Falle eines US-Rückzuges vom Ukrainekrieg, deutsche Kriegstreiber aus tiefster Überzeugung im Alleingang mit EU-Willigen weiter gegen Russland mobilisieren werden, könnte bald Realität werden.

Von REDAKTION | So stellte unsere Redaktion erst gestern die Frage in den Raum, ob Trump tatsächlich in der Lage sein wird, den Ukraine-Krieg in 24 Stunden zu beenden und wenn nicht, ob dann die Europäer auch ohne US-Deckung im Hintergrund ganz alleine die „bösen Russen“ niederwerfen wollen. Friede mit Russland ist für die europäischen Kriegstreiber ja vollkommen ausgeschlossen. Noch wollen sie das erreichen, was Hitler nicht gelang: Russland zu besiegen – da wird auch der Einsatz ihrer verbündeten ukrainischen Nazis nicht zum erhofften Endsieg führen.

CDU als Kriegstreiber Nummer Eins

Dass die CDU voll auf Konfrontation gegen Russland agieren wird, steht ohnehin nicht zur Diskussion. Man braucht sich da nur die Merz’sche Forderung nach Einsatz der Taurus-Marschflugkörper gegen das russische Kernland in Erinnerung rufen. Friedrich Merz, der nächste deutsche Bundeskanzler ist bekanntlich ein eingefleischter Atlantiker, der auf Weisung von Übersee alles tun wird, um eine geordnete Beziehung mit Russland zu verhindern.

SPD: Mehr Verantwortung für Europa und die ganze Welt

Dass Deutschland die Kraftmeierei der SPD hört, ist den Roten offenbar zu wenig. Schon morgen könnten diesen Sozialisten die ganze Welt hören – kommt das uns nicht irgendwie bekannt vor? So erwarte SPD-Chef Lars Klingbeil durch Trumps Sieg gravierende Auswirkungen für den Rest der Welt. Er sagte im Deutschlandfunk:

„Deutschland muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen in Europa und auch in der Welt.„

Das gelte etwa für die Ukraine – und „wir müssen das tun als Deutschland„.

GRÜNE: Russland Sieg muss verhindert werden – koste es was es wolle – Schuldenbremse muss weg.

Nach Meinung von Noch-Grünen-Chef Omid Nouripour muss die EU nach dem Trump-Wahlsieg die Ukraine stärker unterstützen. Dabei müsse man realistisch bleiben, den US-Beitrag könne man nicht komplett übernehmen. Aber wenn Russland gewinne, werde es keinen Frieden geben, berichtet ebenfalls MDR.

Wie das alles zu finanzieren ist, erklärt uns die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne). Für sie ist Trumps Wahlsieg ein Grund mehr, die Schuldenbremse in Deutschland auszusetzen. Der Machtwechsel in Washington bedeute, dass Deutschland mehr Unterstützung für die Ukraine leisten müsse. Göring-Eckardt sagte der Funke-Mediengruppe:

„Die Ausrufung einer finanziellen außerordentlichen Notlage aus diesem Grund ist dann evident.„

Das bedeute nichts anderes als die Umstellung auf Kriegswirtschaft um jeden Preis.

So ändern sich die Zeiten: Die verlogenen Friedensapostel haben ihren Schafspelz abgelegt, und zum Vorschein kommt ein reißender Wolf. Zum Glück noch in peinlicher Ausführung (siehe Bild unten), aber für eine künftige Kriegstreiberampel aus CDU, SPD und GRÜNE könnten diese Witzfiguren als Mehrheitsbeschaffer herhalten. Selbst ein Atomkrieg ist für diese Wendehälse eine Option.

Es bleibt zu hoffen, dass die Wähler sich nicht weiter an der Nase herumführen lassen und wie neulich bei Wahlen in den neuen Bundesländern und in Österreich die Kräfte stärken, die die Interessen der eigenen Bevölkerung in den Vordergrund stellen. So wie es Trump für seine Amerikaner zu tun gedenkt. Stichwort: „Amerika First“

