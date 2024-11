Trump kündigte Ende des Transgender-Wahnsinns an (Video)

Auch im Bereich des Kinderschutzes verspricht der wiedergewählte Präsident schnelle Ergebnisse.

In einem Video – noch während seines Präsidentschaftswahlkampfs in den sozialen Medien veröffentlicht – verurteilte Donald Trump den Prozess der Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen und sagte: Er als Präsident würde auf ein Gesetz drängen, welches nur ein männliches und ein weibliches Geschlecht anerkennt.

Laut Trump käme der linke Genderwahn, welcher Kindern aufgezwungen werde, Kindesmissbrauch gleich. Außerdem werde er alles in seiner Macht Stehende tun, um Kinder davor zu schützen.

🇺🇸 Donald Trump says left-wing gender insanity being pushed on children is child abuse.

If elected President in 2024, Trump promises to ban gender-affirming care for minors in all 50 states, and says the United States‘ government will only recognize male and female as genders. pic.twitter.com/tpe8pLmA90

