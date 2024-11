Mania klimatyczna: ławki w lesie zbyt niebezpieczne

Coraz więcej lokalnych władz usuwa ławki w lesie, ponieważ uważa się, że stanowią one zagrożenie. Jednym z powodów, dla których wędrowcy wkrótce nie znajdą już ławki, na której mogliby odpocząć: Zmiana klimatu.

Choć do początku lata lało jak z cebra, w niektórych miejscach wystąpiły obfite opady deszczu, które doprowadziły do lokalnych podtopień, a ilość opadów była wyższa niż średnia, zwłaszcza w zachodnich i południowych regionach Niemiec, mówi się nam o zmianach klimatu spowodowanych przez człowieka i rosnącej suszy w niemieckich lasach, która powoduje chore lub martwe drzewa. Oznacza to, że ryzyko uderzenia spadającą gałęzią podczas siedzenia na ławce w lesie znacznie wzrasta.

Do tego stopnia, że dr Erik Schweickert, członek parlamentu Badenii-Wirtembergii z ramienia FDP, wzywa do wprowadzenia nowych przepisów. Ponieważ, jak donosi Schwäbische: Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wynikający z ogólnego obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody skazuje właścicieli użytkowanych gruntów na ponoszenie kosztów kontroli, konserwacji i zabezpieczenia ławek. Mogą oni również zostać pociągnięci do odpowiedzialności w razie wypadków w lesie – innymi słowy, jeśli gałąź poluzuje się z powodu przeklętych zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Ale tylko wtedy, gdy gałąź, wysuszona przez zmiany klimatyczne, złapie „siedzącego na ławce”. Ponieważ wtedy jest to nietypowe niebezpieczeństwo podczas korzystania z „infrastruktury turystycznej”. Jeśli po prostu zostanie złapany przez gałąź klimatyczną podczas przechodzenia obok ławki, jest to typowe zagrożenie, za które odpowiada użytkownik lasu.

Izba Leśna Badenii-Wirtembergii nalega – całkiem wyraźnie, również z powodu zmian klimatycznych! – do odciążenia właścicieli lasów. Według Jerga Hilta, dyrektora zarządzającego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów, nie są oni odpowiedzialni za rosnące ryzyko zranienia przez martwe gałęzie, a nawet całe drzewa w lesie:

„Nie możemy ponosić kosztów finansowych ekstremalnych warunków pogodowych”.

Po tym, jak roczny koszt przeprowadzanych dwa razy w roku kontroli, przynajmniej w przypadku ławek w parku, szacuje się na 120-160 euro, pozbawione gotówki gminy decydują się na demontaż ławek, za które są odpowiedzialne, i inwestują pieniądze w kompleksową opiekę nad młodymi muzułmańskimi mężczyznami, tak zwanymi uchodźcami. Gminy w Schwarzwaldzie (Badenia-Wirtembergia) wydają się być szczególnie dotknięte tym problemem. Gmina Nagold podjęła już decyzję o usunięciu ławek. A w kurorcie wypoczynkowym Schömberg ma zniknąć 60 z 400 ławek, donosi Bild. (SB)

Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.